Een kijkje in de journal van… illustrator Ingrid Wuyster (Teken-ing)

“Door mijn perfectionisme als maker, vind ik het juist lastig om te werken in een boek of journal. Dit voelt voor mij alsof ik vast zit aan een kader, bijna als een lijst van een schilderij. Een schilderijlijst waarin alles wat ik maak, perfect moet worden. Daarom heb ik mijzelf aangeleerd te creëren op losse vellen. Met losse schetsbladen kan ik dingen uitknippen en weer ergens anders opplakken, ernaast opnieuw beginnen of het vel gewoon lekker verfrommelen en weggooien. Het gevoel dat ik (letterlijk) nergens aan vastzit, geef mij meer vrijheid om te maken en uit te proberen.”

“Mijn werkwijze is wellicht een beetje anders dan bij andere makers. Ik schets mijn illustraties eerst helemaal uit en breek daarna het geheel op in losse stukken. De elementen werk ik meestal los van elkaar uit, om ze later weer (digitaal) met elkaar te combineren. Zo bouw ik mijn illustraties op en ontstaat er een authentieke gelaagdheid in mijn werk. Op de losse schetsbladen vind je bij mij dan ook veel uitgewerkte onderdelen, texturen, compositie- en kleurexperimenten, die later uitgewerkt zijn tot volledige illustraties. Handig, want zo kan ik onderdelen of texturen soms ook hergebruiken of toepassen als strooi-illustraties voor klanten. Qua onderwerpen zie je op mijn schetsbladen vooral bloemen, planten, dieren en objecten uit het dagelijkse leven. Het maken van een illustratie kan voor mij beginnen bij iets simpels als een mooi blad of een interessante vorm die ik in de natuur vind, of een grappig dat ik tegenkom op een wandeling.”

Waarom ben je ermee gestart?