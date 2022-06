Een kijkje in de journal van… illustrator Melissa Lakey

Lege pagina’s vullen met verhalen, knipsels, foto’s en tekeningen. Werken in een journal kan heel ontspannend zijn. Verschillende mensen gingen je al voor, ze delen een aantal van hun pagina’s. Deze keer: illustrator Melissa Lakey.

Wat maakt het werken in een journal zo fijn?

“Het heeft iets speciaals om mijn tekeningen en herinneringen op de bladzijden van een boek te hebben. Het is leuk om mijn reisverslagen na afloop van een reis door te bladeren en ze met andere mensen te delen. Ik grijp vaak terug naar de beelden in mijn schetsboeken om ideeën op te doen die later in schilderijen en illustraties worden omgezet. Reizen zijn zo inspirerend.

Een schetsboek bij me hebben betekent dat ik altijd iets creatiefs kan doen. Het is een leuke manier om kleine stukjes tijd gedurende de dag te vullen met creativiteit, zoals wachten op het vliegveld, zitten in een café, of tijdens een lange autorit.

Kiezen welke materialen ik inpak is een van mijn favoriete onderdelen van de voorbereiding. Ik vind het heerlijk om alle benodigdheden uit te zoeken en na te denken over welke kleuren bij de reis passen, om een bepaalde plek vast te leggen.

Het bijhouden van een journal betekent dat ik tijd maak om te vertragen, dingen op te merken en na te denken over de dag. Als ik geen tijd heb om te tekenen, maak ik foto’s van dingen die me opvallen om het later alsnog te tekenen. Het helpt me eraan te herinneren rond te kijken naar de wereld.”

Wat maak je allemaal in je journal?

“Tijdens een reis teken ik graag vanuit de waarneming, zittend en schetsend op verschillende plaatsen. De tekeningen die ik dan maak voelen het meest levendig aan. Ik houd ervan om tijdens autoritten in de auto te schetsen, dan probeer ik zo snel mogelijk de dingen te tekenen die buiten het raam voorbij komen.

Soms maak ik een plan voor een pagina met een paar verschillende tekeningen erop en andere keren begin ik zonder idee. Meestal schrijf ik er niets bij, af en toe misschien een paar woorden, de datum en plaats.

Ik maak ook lijsten met ideeën en schetsen van schilderijen die ik wil maken als ik thuiskom. Daarnaast probeer ik verschillende combinaties van kleuren en materialen uit en experimenteer ik veel. Ik maak rommelig werk en veel slechte tekeningen tussen de goede door.”

Waarom ben je ermee gestart? "Ik heb het grootste deel van mijn leven verschillende soorten dagboeken en schetsboeken bijgehouden. De laatste jaren teken ik mijn reizen in reisschetsboeken en dat is erg leuk. Ik houd ervan om te schetsen wanneer ik op pad ben. En om op rustige momenten aan het eind van de dag te tekenen om dingen vast te leggen die ik wil onthouden." Welke tips zou je mensen willen meegeven die een journal willen starten? "Trakteer jezelf op een aantal materialen en een blanco schetsboek met mooi papier en wees niet bang om ze te gebruiken. Maak achter in je schetsboek een lijst met ideeën met wat je zou willen tekenen, zodat je die kunt raadplegen als je geen inspiratie meer hebt. Experimenteer met kleuren en materialen. Leg dingen vast die je interesseren en de plaatsen, momenten en herinneringen die je niet wilt vergeten. Probeer je niet te veel zorgen te maken over hoe je kunst eruitziet, geniet gewoon van het proces. Mijn beste tip is: ga ervoor, begin eraan, en heb er plezier in."

