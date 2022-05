Een kijkje in de journal van… Nienke Vletter

Lege pagina’s vullen met verhalen, knipsels, foto’s en tekeningen. Werken in een journal kan heel ontspannend werken. Verschillende mensen gingen je al voor, ze delen een aantal van hun pagina’s. Deze keer: Nienke Vletter.

“Ik vind het fijn dat je dingen echt vastlegt in journals. Herinneringen om later weer terug te lezen of naar terug te kijken, en in creatieve journals leg ik ook de groei van mijn illustratieskills vast. Het is zo leuk om na een tijdje weer door oude schetsboeken te bladeren en te zien wat ik allemaal geleerd hebt.

Ik vind het ook een manier om met aandacht bezig te zijn. Door te schrijven, neem ik echt de tijd om stil te staan bij wat ik voel en denk. En door te tekenen kijk ik veel beter naar de wereld om me heen. Het is zo makkelijk geworden om overal snel foto’s van te maken met onze smartphones. Daardoor zijn we vaak meer bezig met het plaatje vastleggen, dan echt met het moment zelf. Dat vind ik zelf ook nog steeds een valkuil als ik bijvoorbeeld op reis ben. Maar als ik ergens ga zitten om het in mijn traveljournal te tekenen, dan zie en onthoud ik zoveel meer. De plekken die ik getekend heb, herinner ik me veel beter, ook als ik ze op een later moment van een foto nateken. Daar geniet ik echt van om mee bezig te zijn.”

Wat maak je allemaal in je journal?

“Ik heb meerdere journals met verschillende doelen. Ik heb journals waarin ik echt alleen schrijf. Die gebruik ik vooral voor morning pages of ’s avonds als ik een vol hoofd heb. Even de dag van me af schrijven en weer rust en overzicht krijgen. Ik schrijf niet elke dag, maar probeer het wel regelmatig te doen. Ik heb ook meerdere notitieboekjes die ik door elkaar gebruik: naast mijn bed, in mijn tas, op mijn studio. Ik heb losgelaten dat alles chronisch in één boekje moet staan. Als het ergens op papier staat, is het goed voor mij.

Daarnaast heb ik mijn zogenaamde ‘sketch journals’. Die zijn eigenlijk een combinatie van een dagboek en een schetsboek. Dat is voor mij echt de plek waarin ik herinneringen vastleg. De ene keer omdat ik lekker zit te tekenen in een koffietentje, de andere keer omdat ik op reis ben. Die zijn het allerleukste om regelmatig door te bladeren vind ik zelf, net als vroeger door je fotoboeken. Maar nu met beelden die ik zelf getekend hebt.

Ik heb ook schetsboeken waarin ik echt alleen teken, die zijn vooral bedoeld om aan illustraties te werken of om bijvoorbeeld ideeën voor workshops te testen. Daarin experimenteer ik ook steeds makkelijker. Hoe meer schetsboeken ik heb, hoe meer ik mijn perfectionisme loslaat. Er zitten ondertussen genoeg lelijke pagina’s tussen. Ik probeer ook steeds vaker materialen te combineren, zoals waterverf of alcoholmarkers met kleurpotlood. Of gouache en acryl met potlood of pastelkrijt. Door lekker te spelen ontstaan ook leuke verrassingen, die ik dan weer in mijn illustraties of andere journals kan toepassen.”

Hoe en waarom ben jij gestart met een journal?

“Als kind hield ik wel een tijdje een dagboek bij, maar pas een jaar of zes geleden ben ik echt weer regelmatig gaan journalen. Het begon toen met een mooi leren schetsboek dat ik in Italië kocht. Toen combineerde ik het journalen vaak ook nog met foto’s en een collage van bijvoorbeeld mooie papiertjes en bonnetjes. Nu zijn mijn sketch journals vaak een combinatie van illustraties, handettering en handgeschreven tekst.”

Welke tips zou je mensen willen meegeven die een journal willen starten?

“De allerbelangrijkste tip (en vaak ook wel de moeilijkste): laat je inner-perfectionist los. Als je doel wordt om een zo mooi mogelijk journal te maken waarvan elke pagina Instagram-waardig is, dan kan het bijna alleen maar mislukken. Probeer het te zien als een boekje waarin je mag spelen, groeien en experimenteren. Geniet vooral van het proces, van lekker mindful bezig zijn, van je herinnering vastleggen. Dan komt het resultaat daarna.

Als je trouwens graag een wat meer handvatten wilt hebben om te beginnen: ik heb samen met m’n collega Anne van Gouden Lijntjes twee online cursussen Sketch Journaling gemaakt. Ik word nog altijd zo blij als ik resultaten van deelnemers zie, hoe snel mensen groeien doordat ze met een paar tips beter weten hoe ze zo’n pagina kunnen aanpakken. Dat is trouwens ook een tip die ik heel vaak geef: ga het doen! Online inspiratie zoeken op Pinterest is leuk, maar van zelf doen leer je het allermeeste.”

Interview Rachel Vieth Illustraties en fotografie Nienke Vletter