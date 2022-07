Een plattegrond maken voor je huis (online en op papier)

Niet alleen bij een verbouwing of verhuizing is een plattegrond handig. Ook als je een ruimte in huis opnieuw wilt indelen, dan geeft een tekening je inzicht in alle mogelijkheden. Je ziet in een oogopslag of jouw favoriete bank tegen die ene muur past of dat je toch voor een maatje kleiner moet gaan. Er zijn veel gratis online tools voor het maken van een plattegrond, maar je kunt natuurlijk ook met potlood en papier aan de slag.

Plattegrond op papier

Vind je het prettig om een plattegrond op papier te tekenen? Zorg dan dat je deze spullen bij de hand hebt:

blanco papier of ruitjespapier

potlood

gum

schaalliniaal

rolmaat of laser afstandsmeter

Wanneer je geen tekeningen van het huis hebt, dan zul je zelf aan de slag moeten. Teken eerst de vorm van de kamer op papier, inclusief alle hoeken, deuren, pilaren en andere obstakels. Dit kan gewoon uit de losse hand en dient als basis om de juiste maten erbij de schrijven. Daarna ga je alle muren nameten met een rolmaat of – en die zijn handig! – een laser afstandsmeter.

Nu ga je de plattegrond tekenen op schaal. Dit kan op blanco papier, maar ruitjespapier van 5 mm kan ook. Bij de bouwmarkt verkopen ze handige schaallinialen, een fijne schaal is die van 1 op 50. De 1 op de liniaal staat dan voor 1 meter in het echt. Wanneer je ruitjespapier gebruikt, dan kan je voor 1 meter 10 blokjes aanhouden. Zo krijgt je plattegrond een handig formaat.

Nu kun je de meubels gaan intekenen, uiteraard op dezelfde schaal. Zorg dus dat je de exacte afmetingen van ieder meubel hebt. Je kunt de meubels ook op een los papiertje tekenen en uitknippen. Zo kun je nog schuiven met die ene grote bank, kast of ronde eettafel en meerdere opstellingen uitproberen in de plattegrond.

Online plattegrond maken

Liever een plattegrond tekenen op de computer? Daar zijn een aantal gratis online tools voor – de een wat makkelijker dan de ander. We noemen er een paar:

Floorplanner: in Floorplanner kun je niet alleen je huis, maar ook je tuin tekenen. Daarna kun je het huis in 3D tekenen en inrichten met meubels. Het programma is gebruiksvriendelijk en je hebt daardoor snel door wat er mogelijk is. Roomstyler: in dit programma kun je je huis helemaal inrichten, inclusief meubels. Heb je al een plattegrond van je ruimte of huis? Dan kun je deze uploaden en maakt het programma er een 3D-versie van. Het is even puzzelen in het begin, maar het laat je daarna niet meer los. SketchUp: voor dit programma is een beetje ervaring met tekenprogramma’s een voordeel, want heel eenvoudig is het niet. Maar als je eenmaal doorhebt hoe het programma werkt, dan zijn de mogelijkheden echt eindeloos. Voor je het weet wordt het je hobby. Ikea: je kent vast de keukenplanner van Ikea, maar onze Zweedse vrienden hebben nog veel meer handige en gebruiksvriendelijke planners op hun website. Wanneer je inlogt, kun je al je ontwerpen opslaan en aanpassen.

