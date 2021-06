Ruik altijd die fijne zilte zeelucht met dit parfum

Soms zou je de geur van de zee wel willen vangen om die later thuis nog eens te kunnen ruiken. Geurontwerper Frank Bloem bedacht Zeelucht.

Frank Bloem verzamelde een jaar lang maar liefst veertig geuren die je kunt ruiken langs de Noordzee. Uiteindelijk ontwierp hij hiermee het geurkunstwerk Zeelucht. Een parfum met de geur van helmgras, zeealsem, duinroos en den. Wie goed zijn of haar best doet ruikt zelfs nog een klein beetje paardenvijg en teer. Want ook dat ruik je op het strand.

Frank maakte, naast een expositie op het strand, het parfum voor de Ambassade van de Noordzee. Een plek waar vertegenwoordigers zorgen dat de Noordzee een eigen politieke plek krijgt. Er wordt geluisterd naar dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Ambassade van de Noordzee