Deze tip uit het kinderbrein geeft je creativiteit een boost

Wat nou als je creatieve brein even niet werkt? Voor veel volwassenen voelt dat als een obstakel, maar is dat het wel? Moeten we niet gewoon wat makkelijker denken en onze verwachtingen loslaten?

Begin gewoon

Onder de indruk van de legobouwsels van haar vijfjarige zoon vroeg fotograaf Eva Veldhoen hoe hij ze gemaakt had. “Ik begin gewoon en dan wordt het vanzelf iets,” ­antwoordde hij. Het inspireerde haar, want wanneer had zíj voor het laatst al spelend iets gecreëerd? Ze liet zich leiden door haar nieuwsgierigheid en legde alle lego­werkjes met haar camera vast. De foto’s bundelde ze samen met essays en gedichten over spelen in het door haarzelf uitgegeven boek Play.

Soms is het dus makkelijker om gewoon lekker aan de slag te gaan. Laat al je verwachtingen varen en neem een voorbeeld aan kinderen die makkelijk creatief kunnen zijn zonder allerlei voorbereidingen te treffen en brainstormsessies te houden. Dat creatieve brein komt vanzelf wel op gang.

Je vindt het boek Play op de website van Eva Veldhoen.

