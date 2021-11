Flow Sewalong week 4: de zakken

Het is de vierde week van de Flow Sewalong. In samenwerking met Nienke van Leverink, auteur van Het grote naaiboek, gaan we de komende weken samen aan de slag met het maken van een (feest)jurk. Deze week de vierde stap: de zakken.

Pas op het moment dat ik ga zitten om dit blog te schrijven, uitgeput door het worstelen met de zakken, die ik onverwacht de lastigste stap van deze Sewalong vind, kom ik erachter dat ik deze week de hals had moeten afwerken. Een verrassende twist dan maar, om ons scherp te houden.

Het was dus nogal een uitdaging om de zakken op de jurk te bevestigen. Ik denk dat ik daar de volgende tip voor lanceer: rijg ze vast terwijl de jurk op een strijkplank ligt. Maar laten we beginnen bij het begin. Als het goed is, heb je in week 1 ook de stof voor de zakken uitgeknipt. Omdat we het patroon op tweemaal dubbelgevouwen stof hebben gelegd, hebben we nu vier lappen. Daar gaan we twee zakken van maken en die op de jurk bevestigen ter hoogte van de heupen.

De werkwijze (uit Het grote naaiboek)

Speld de zakken met de goede kant op elkaar rondom langs de randen vast.

Stik de zakken rondom op een opening voor het keren na, op 1 cm van de rand aan elkaar, knip de hoekjes kort af en keer de zakken binnenstebuiten.

Duw de hoekjes goed uit, speld en pers de zakken plat.

Vouw de bovenkant van de zakken om voor de omslagen en pers de omslagen.

Trek de jurk aan en speld de zakken op de voor jou juiste hoogte (zie ook patroon).

Trek de jurk uit en corrigeer de plaatsing van de zakken waar nodig, meet tot de linker- en rechterzak even hoog vallen en middenvoor de afstand tussen de linker- en rechterzak gelijk is.

Speld eerst de zakken langs de voor- en onderkant op de jurk.

Duw vervolgens de achterkant van de zakken iets naar voren, zodat de zakken iets af komen te staan van de jurk, zodat je er makkelijk in kunt.

Stik beide zakken tot aan de rand (omslag even omhoog geklapt) met een meerekkend stiksel langs drie kanten op de jurk vast en pers de zakken nogmaals.

Naai eventueel links en rechts ónder de omslag (trek de omslag omhoog) de zakken een klein stukje met een horizontaal stiksel vast, zodat de zakken wat vitaler recht zullen blijven.

Uitvoering

De zakken zelf maken gaat prima, zo geavanceerd ben ik inmiddels wel. Je naait de lappen met de goede kanten op elkaar en wurmt ze naar buiten door een kleine opening (hier gebruik ik graag eetstokjes voor). Ik vouw ze in elkaar (zie de illustratie) en ik speld het gedeelte zonder de flap op elkaar vast. Daarna leg ik de jurk plat op tafel. Met krijt teken ik af waar de zakken moeten komen: de bovenkant ongeveer 8 centimeter boven de heupwijdtelijn en de zijkant zo’n 7 tot 10 centimeter vanaf het midden van de jurk.

Ik ben weer eens eigenwijs en speld de zakken zo, plat op tafel, en trek daarna de jurk pas aan. Het ziet er eigenlijk wel prima uit. Ik pak de voorbeeldfoto van Pieke er nog eens bij: ja, dit klopt wel ongeveer. Bij het uittrekken van de jurk word ik gemangeld door alle naalden die erin zitten. Dat is mijn straf voor het innemen van het oorspronkelijke ontwerp.

Voor het eerst besluit ik iets te rijgen voordat ik ga naaien. Hiervoor heb je rijggaren nodig, dat is wat dikker en kun je makkelijk stuktrekken wanneer je het niet meer nodig hebt. De reden dat ik kies voor rijgen, is dat ik het allemaal wat te beweeglijk vind, de stof, de zakken en de spelden, en dat ik bang ben dat alles gaat schuiven zodra ik echt ga naaien.

Met het rijgen ben ik al veel tijd kwijt. De rest van de jurk zit in de weg en zodra ik met de ene zak bezig ben, lijkt het alsof de andere zich verplaatst. Uiteindelijk ben ik blij dat ik alles eerst heb geregen. Als ik alleen met spelden erin was gaan naaien, had het weleens een puinhoop kunnen worden. Wel bedenk ik bij het persen dat het rijgen veel makkelijker was gegaan als ik het op de strijkplank had gedaan. Dan had ik de jurk strak over de plank kunnen trekken en was ik niet in de war geraakt met de andere kant.

Nadat ik de zakken op de jurk heb geregen, trek ik die nog een keer aan. Op dit moment zou ik waarschijnlijk zelfs met de zakken ondersteboven genoegen nemen. Maar ik ben toch tevreden. Wat ziet het er al snel uit. En dan gaat het snel. Ik naai de zakken met een kleine zigzagsteek op de jurk. Ik was in het begin niet helemaal zeker over die losse flap, maar deze zakken geven echt iets origineels aan de jurk.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen deze stap over te slaan als je geen zakken wilt, maar ik kan ze toch aanraden. Het is een leuke toevoeging aan de jurk en een oefening in precies en gelijkmatig werken. Benieuwd hoe het volgende week met de hals gaat.

Tekst en fotografie Nienke van Leverink Patroon jurk Het grote naaiboek