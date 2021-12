Flow Sewalong week 5: afwerken van de hals

Het is alweer de vijfde week van de Flow Sewalong. In samenwerking met Nienke van Leverink, auteur van Het grote naaiboek, gaan we de komende weken samen aan de slag met het maken van een (feest)jurk. Deze week de vijfde stap: afwerken van de hals.

Deze week gaan we de hals afwerken met een bies, een reepje stof dat is bedoeld om de uiteinden van een kledingstuk mee af te werken. Een bies moet rekbaar zijn, dus als je die van geweven stof (zoals katoen) maakt, moet je hem schuin uitknippen. Wij werken met rekbare stof, dus we kunnen hem gewoon recht uitknippen. Een bies bezorgt mij altijd wat hoofdbrekens: je speldt haar met de goede kant op de goede kant, stikt haar vast, klapt haar dan over de rand van de hals heen en speldt haar daar weer met de (omgevouwen) goede kant vast aan de binnenkant. Simpel gezegd, tenminste.

De werkwijze (uit Het grote naaiboek)

Knip een bies van 4 bij 70 cm om de hals mee af te werken. Je kunt de bies recht knippen, want gebreide stof rekt immers van zichzelf.

Markeer met kleermakerskrijt het middenachterpunt van je jurk.

Sla het smalle uiteinde van de bies 1 cm naar binnen en speld de bies met de goede kant op de goede kant van de stof precies op het middenachterpunt van de jurk. Speld de bies rondom de hals op 1 cm van de rand, totdat je aan de andere kant weer middenachter uitkomt. Sla het andere uiteinde van de bies ook 1 cm naar binnen en speld het een klein stukje over het begin van de bies.

Stik de bies met een rekbare steek aan de jurk.

Knip de naad aan de halskant kort om stofophoping te voorkomen.

Pers de randen van de naad plat door de bies omhoog te vouwen.

Vouw de bies zo naar de binnenkant van je jurk om, dat de bies over het stiksel heen zal vallen. Vouw de rand van de bies eerst een stukje om, zodat hij – als je hem naar de binnenkant van de jurk omvouwt – precies op het stiksel komt te vallen.

Speld en naai met de hand met kleine steekjes de omgevouwen bies aan de binnenkant van je jurk op het biesstiksel vast en naai ook het kleine stukje bies middenachter bij het uiteinde van de bies vast.

Pers de bies met een vochtige perslap in vorm.

Uitvoering

De beste tip die ik kan geven is om bij het maken van deze aflevering kleding aan te hebben. Ik heb regelmatig even in mijn eigen hals gekeken en kwam dan tot de ontdekking dat er inderdaad een kleine verdikking zit in de nek, waar de twee uiteinden van de bies over elkaar heen zijn geslagen. En dat onder de bies nog een onzichtbaar stiksel zit.

Ik vind het altijd spannend om van 2D naar 3D te gaan. Ik heb de jurk plat op tafel, ik heb een platte reep stof, en die reep stof moet ineens rond worden. Op zo’n moment voel ik me een stripfiguur met draaiende planeten rond haar hoofd. Nadat ik het gevouwen uiteinde heb vastgespeld op het middenachterpunt, houd ik de kraag rechtop. Zachtjes strijk ik met mijn vingers steeds de twee stukken stof op elkaar en speld ze vast. Denk erom dat je niet trekt, want rekbare stof kan snel gaan lubberen.

Ik stik de bies op 1 centimeter van de rand. Dit doe ik simpelweg door de afstand in de gaten te houden op de liniaal van de naaldplaat, die waarschijnlijk ook op jouw naaimachine zit. Daarna knip ik de naad af (dus eigenlijk vormt het nieuwe stiksel nu de halsrand) en vouw de bies om. Ik heb misschien al eerder gezegd dat ik een extreem makkelijke naaister ben: ik vouw de bies zo dat ze op het oog aan de voorkant overal even breed is, ik neem niet de moeite het op te meten. Ik stel me voor dat mijn sprankelende persoonlijkheid een gesprekspartner ervan zal weerhouden kritisch naar mijn bies te kijken.

Vergeleken met de zakken van vorige week vond ik de hals goed te doen. Dat geeft hopelijk moed om het vol te houden tot de laatste aflevering van volgende week: het afwerken van de onderkant en de mouwen.

Tekst en fotografie Nienke van Leverink Patroon jurk Het grote naaiboek