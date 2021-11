We gaan beginnen met de Flow Sewalong. In samenwerking met Nienke van Leverink, auteur van Het grote naaiboek, gaan we de komende weken samen aan de slag met het maken van een (feest)jurk. Deze week de allereerste stap: het patroon tekenen.

Nienke: “Ook al ben ik de coauteur van Het grote naaiboek, ook ik kan me soms moeilijk zetten tot een naaiproject. Dan heeft zich in mijn hoofd wel een vaag idee gevormd, maar dan denk ik aan de naaimachine die ik uit een te volle kast moet wrikken en het onhaalbare van een héél project met ingewikkelde handelingen, en dan verlaat de motivatie mij alweer. Voor mij is deze Sewalong dus ook heel handig: ten eerste ga ik er elke week over bloggen en ten tweede hebben we het naaiproject in behapbare stukken opgedeeld.

Wat gaan we nu precies doen? Samen maken we in zes weken de aansluitende jurk van gebreide stof uit hoofdstuk 6 van Het grote naaiboek. Je mag natuurlijk ook iets anders maken. Het idee is dat we elkaar motiveren om elke week even een uurtje achter de naaimachine te zitten. Dit is het schema voor de Flow sewalong:

Week 1: patroon tekenen

patroon tekenen Week 2: knippen en spelden

knippen en spelden Week 3: stikken

stikken Week 4: afwerken van de hals

afwerken van de hals Week 5: opstikken van de zakken

opstikken van de zakken Week 6: afpassen van de jurk

Het patroon tekenen

Patroontekenen vind ik een van de allerleukste dingen die ik heb geleerd bij het schrijven van Het grote naaiboek. Het ruitjespapier, het gekrabbel met mijn potlood, het gepuzzel, de map die ik inmiddels heb voor mijn zelfgetekende patronen, ik word overal even blij van.

Ik pak de volgende spullen erbij: ruitjespapier (je kunt ook patroonpapier of bruin pakpapier gebruiken), meetlint, liniaal, potlood en zwarte marker. Wat ik niet heb, maar wat zeker van pas zou komen, is een lat. Soms moet ik lijnen van zestig centimeter trekken en daar is een gewone liniaal niet lang genoeg voor. Dat heb ik nu maar een beetje gerommeld.

Maten

Een patroon tekenen begint altijd met je eigen maten opnemen. Om dat niet elke keer opnieuw te hoeven doen, hebben we daar in Het grote naaiboek iets handigs voor bedacht: voor in het boek staat een matenpaspoort, waar je je eigen maten kunt invullen.

Voor de kledingstukken in dit hoofdstuk moet je deze maten nemen: de bovenwijdte (BW), taillewijdte (TW), heupwijdte (HW), bustediepte (BD), taillelengte (TL), heupdiepte (HD), jurk- of jaslengte (JL) en armwijdte (AW).

Ga rechtop staan en meet in één rechte lijn het breedste gedeelte over je borsten (BW), het smalste gedeelte rond je taille (TW) en het breedste gedeelte rond je heupen (HW). Meet als laatste de wijdte van je bovenarm net boven je elleboog (AW) en noteer alle getallen. De bustediepte (BD) is de afstand van je halskuiltje middenvoor tot aan de BW-lijn, de taillelengte (TL) is de afstand van je nekknobbeltje achter in je hals tot aan de TW-lijn, de heupdiepte (HD) is de afstand van de TW-lijn tot aan het HW-lijn. Meet alles aansluitend op, dus niet strak en ook niet losjes.

Ik ben in mijn eentje, maar vind dat dat geen belemmering moet zijn in mezelf opmeten. De taillelengte is nog wel lastig, van je nekknobbeltje achter in je hals tot aan je taille, maar ik bedenk een touwtje om mijn taille te binden zodat het eindpunt duidelijk is. In de praktijk wordt dat een iPhonesnoer, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Hoeveel meetlinten mag je overigens gebruiken voor je heupwijdte?

De werkwijze (uit Het grote naaiboek)

Teken het halve patroon dat tegelijkertijd voor- en achterpand is op de gegeven jurklengte na, en pas daarna jurk- en mouwlengte aan je eigen wensen aan. Teken het zakpatroon op ware grootte na. Teken het patroon op stevig pakpapier of gebruik geruit patroonpapier.

Let op: ‘bustedieptelijn’ moet ‘bovenwijdtelijn’ zijn.

Trek een verticale lijn van 1,05 meter (of welke andere jurklengte je wilt) en trek langs de boven- en onderkant van deze lijn twee horizontale lijnen. Trek vervolgens drie horizontale lijnen op de bovenwijdtelijn, taillewijdtelijn en heupwijdtelijn. De vierde horizontale lijn zit tussen de taillewijdtelijn en de heupwijdtelijn in.

Bereken de maten zoals aangegeven en markeer de uitgerekende maten op de horizontale lijnen.

Trek de zijnaadlijn vanaf de HW-lijn tot aan de onderkant van de jurk met een liniaal in één rechte lijn.

Doe vervolgens hetzelfde bij de onderarmnaad vanaf de verticale AW-lijn tot aan de onderkant van de mouw.

Verbind vervolgens de rondlopende naad vanaf de AW-lijn tot aan de HW-lijn via de gemarkeerde punten met een schetsende lijn en bestudeer het voorbeeldpatroon.

Teken de ondiepe hals na voor het achterpand en de diepere hals bij het voorpand.

Knip het patroon uit met 2 centimeter extra langs de onderarm en zijnaad en met 7 centimeter extra aan de onderkant. De linkernaad en bovenkant kun je wel op de lijn knippen, want daar komt straks de gevouwen stof te liggen (die kant noemen we dan ook ‘de stofvouw’). De mouw kun je over de hele breedte van het patroonpapier laten lopen, want daar gebruik je toch de hele breedte van de stof voor.

Teken het patroon van de zakken na. Knip het patroon uit met 1 centimeter rondom extra.

Uitvoering

Ik trek dus een verticale lijn van 1,25 meter (in plaats van 1,05 meter), want zo lang wil ik dat mijn jurk wordt. De hoogte van de bovenwijdtelijn (in de illustratie per ongeluk ‘bustedieptelijn’ genoemd), taillewijdtelijn en heupwijdtelijn wordt bepaald door de bustediepte, taillelengte en heupdiepte. De breedte wordt bepaald door de rekensom die in het patroon staat. Het is misschien even puzzelen, maar ik vind het zelf erg leuk om te doen en bovendien krijg ik daardoor veel meer inzicht in hoe een patroon werkt. Voor het gemak rond ik weleens een cijfertje af, ervan uitgaande dat ik dat straks wel wat kan bijsturen als ik de jurk gespeld ga aanpassen.

Ik teken eerst met potlood, en daarna trek ik alles met een zwarte marker over (zoals je ook kunt zien in deze Reels). Ook schrijf ik bij elke lijn de berekening. Mocht later iets niet blijken te kloppen, dan kan ik makkelijk terugvinden waar ik een rekenfout heb gemaakt. Ik vouw het patroon van de jurk en de zakken netjes op en stop ze in mijn speciale ‘patronenmap’. Het patroon heeft ongeveer de vorm van een halve jurk, dus ik heb goede hoop. Dat was toch wel een nuttig uurtje. Ik heb al zin in volgende week, wanneer we de stof gaan knippen en het weer een stapje ‘echter’ wordt.

Vragen?

Maak er een ontspannen uurtje van met een muziekje en een kopje thee. En denk erom: fouten maken hoort erbij. Mocht je een vraag hebben, stel die dan aan Nienke via haar Instagram-account @hetgrotenaaiboek. En vergeet niet je voortgang (of miskleunen) te delen met de hashtag #flowsewalong.

Op vrijdag 19 november om 12.00 uur organiseren we samen met Nienke een live Q&A via Instagram live. De komende weken vertellen we je er meer over.

Tekst en fotografie Nienke van Leverink Patroon jurk Het grote naaiboek