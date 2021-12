Flow Sewalong week 6: afwerken

Het is alweer de laatste week van de Flow Sewalong. In samenwerking met Nienke van Leverink, auteur van Het grote naaiboek, gingen we de afgelopen weken samen aan de slag met het maken van een (feest)jurk. Deze week de laatste stap: afwerken van de hals.

En dan is het ineens de laatste week. Voor iemand die heel goed kan beginnen aan projecten, maar er ontzettend slecht is ze af te maken, is dit echt een persoonlijke overwinning. Ik heb een jurk gemaakt, een echte, ze past en ik ben er ontzettend trots op. Als ik zelf niet de organisator was geweest van de Flow Sewalong, en dus elke week verplicht een blog had moeten inleveren over mijn voortgang, had ik deze jurk nooit afgemaakt. Dan was ze in de mand lopende projecten verdwenen, die iedereen wel kent, of het nu naaiprojecten zijn of wat anders.

Voor het afpassen van de onderkant van de jurk heb ik de hulp van een vriendin ingeroepen. Deze vriendin speelt ook een rol in Het grote naaiboek, want ze is de onhandigste persoon die ik ken. Maar ze heeft me reuze geholpen met het afpassen en daarna met de foto’s van het eindresultaat maken. En op de enorme kalkwolken na, die de rest van de dag door het huis hebben gezweefd, heeft ze geen ongelukken veroorzaakt. Ikzelf overigens wel, zoals je verderop kunt lezen.

Afpassen: de werkwijze (uit Het grote naaiboek)

Trek de jurk aan en speld de onderkant op de voor jou juiste lengte af of maak gebruik van de onvolprezen rokkenspuit. Vraag in dat geval of iemand je rok recht wil afspuiten.

Speld de zoom langs de kalklijn om en knip hem op één gelijke lengte af (3 cm – 5 cm).

Sla eerst een klein stukje stof (½ cm – 1 cm) om en speld vervolgens de zoom aan de binnenkant van de jurk vast.

Naai de zoom met de hand met een losse flanelsteek aan de binnenkant van de jurk vast. Zorg ervoor dat je elke keer maar één of hooguit twee, drie draadjes ‘meepakt’ aan de jurkkant zodat de zoom aan de goede kant onzichtbaar zal worden. (Of stik de zoom op gelijke afstand aan de jurk vast.)

Afpassen: de uitvoering

Ik heb ooit voor 35 euro een rokkenspuit gekocht, ook wel een rokzoommeter bedoeld. Het idee is dat je daarmee de onderkant van een rok of jurk helemaal waterpas kunt markeren. Een andere manier is een touwtje met krijt erop in de deuropening spannen en daarlangs ronddraaien, of helemaal vanaf de bovenkant van de jurk naar beneden meten. Als je zeker weet dat je patroon waterpas loopt, kun je ook daarvan uitgaan. Nadat je de gewenste lengte hebt gemarkeerd, reken je er nog 5 centimeter voor de zoom bij.

Ik trek de jurk aan en klim op de tafel. Samen bedenken we dat ik de jurk een flink stuk ga inkorten, tot boven de knie, en we stellen de spuit in op de gewenste hoogte. Daarna knijpt Clémentine in de blaasbalg, zodat er een streep krijt op de jurk verschijnt, terwijl ik langzaam ronddraai. Daarna is het nog knap lastig om de jurk uit te trekken zonder de krijtstreep uit te vegen. Achteraf gezien denk ik dat de ‘mannenmethode’ makkelijker was geweest: de jurk over mijn rug heen over mijn hoofd te trekken. Maar goed, we hebben nog iets wat erop lijkt en dat trek ik snel nog een keer over met een stuk krijt.

De zoom

Ik besluit de krijtstreep ook een beetje aan te passen op het patroon. De jurk kan wel waterpas zijn afgewerkt, maar als het patroon opvallend scheef loopt, zullen mensen alsnog denken dat ze niet recht is. Ik zet de stofschaar op de krijtstreep en knip. NEE. Op hetzelfde moment dringt tot me door dat ik een onomkeerbare fout heb gemaakt. Ik had 5 centimeter onder de krijtstreep moeten knippen, zodat er nog stof over was voor de zoom. Ik kan het niet geloven. Waarom gaat er altijd iets mis bij mij, en waarom uitgerekend in de laatste week iets wat ik niet ongedaan kan maken?

Nadat ik ben uitgetierd, bekijken mijn vriendin en ik samen de schade. Als ik een heel smalle zoom maak, is de jurk nog niet te kort. Ik sla de zoom twee keer om (dan is de kant die kan rafelen helemaal ingekapseld) en speld hem goed vast. Dan zet ik hem met de hand vast met een flanelsteek. Dat is nogal een precisiewerkje: je mag de naald niet helemaal door de stof steken, maar moet steeds maar een paar draadjes ophalen. Nu snap ik waarom professionele naaisters hun rug en ogen verpesten: de hele avond ben ik er gebogen bij een bureaulamp mee bezig. Het resultaat is wel heel netjes en mijn vriendin is erg onder de indruk van mijn kunnen. Nu de mouwen nog.

Afwerken van de onderkant van de mouwen: de werkwijze (uit Het grote naaiboek)

Pieke Stuvel: ‘Omdat ik de licht golvende zelfkanten van mijn schubbenstof interessant vind, heb ik de onderkant van de mouwen niet afgewerkt en eindigen mijn iets te lange mouwen met een vrolijke golfslag (de stof was zelfs nog breder dan 1,50 m). Ik naaide wel het onderste stukje van de kort afgeknipte en afgewerkte mouwnaden plat tegen de stof, zodat áls ik mijn mouwen wil omslaan, het er beter uitziet.’

In andere gevallen: vouw en speld de zoom om aan de onderkant van de mouwen tot op de voor jou juiste lengte. Sla eerst ½ cm of 1 cm van de stof naar binnen en speld vervolgens de zoom aan de binnenkant van de mouwen vast.

Stik de zoom vast of naai de zoom met kleine flanelsteekjes aan de binnenkant van de mouwen vast.

Pers alle naden van de jurk plat.

Pers de zoom langs de onderkant van de mouwen.

Pers de zoom (in geval van de flanelsteek) aan de onderkant van de jurk voorzichtig langs de rand op, zodat je de zoom niet doordrukt, en controleer nog even of alles goed in vorm is geperst.

Afwerken van de onderkant van de mouwen: de uitvoering

Net als Pieke kies ik ervoor de mouwen niet af te werken, maar zo te laten. De zelfkant (de uiteinden van de stof) rafelt niet en is bij mij herkenbaar aan de kleine gaatjes en het witte randje. Nu vallen de mouwen tot over mijn polsen, dat vind ik wel een goede balans opleveren bij een jurk die onbedoeld zo ieniemienie is uitgevallen.

En dan is de jurk zomaar af! Ik voel me helemaal Julie uit Julie en Julia, een dertiger die nooit iets afmaakt, tot ze besluit in een jaar alle recepten uit Mastering the Art of French Cooking van Julia Child te maken. Dit project heeft mij weer doen inzien hoe ik mijn valkuilen moet vermijden: me niet blindstaren op het grotere geheel maar een project in stukjes hakken, tijd ervoor inplannen en deadlines afspreken (het liefst met anderen, zodat je uit angst voor je inbox toch maar aan het werk gaat).

Wat me bij dit project het allermeest heeft geholpen, zijn de deelnemers van de Flow Sewalong. Mensen deelden hun voortgang, stelden vragen en staken elkaar een hart onder de riem. Het feit dat mensen stof zijn gaan uitzoeken en zich week na week hebben gebogen over het patroon, het knippen en het stikken vind ik heel bijzonder. Daarom willen we graag nog een allerlaatste post maken met alle deelnemers van de Flow Sewalong. Deel je eindresultaat met de hashtag #flowsewalong en hopelijk kunnen we dan op 20 december veel mooie jurken laten zien.

Bedankt voor je deelname en heel fijne feestdagen in je zelfgemaakte jurk!

Meer lezen?