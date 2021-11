Orde in de fotochaos: 6 stappen

Is jouw fotoarchief een chaos? Je vindt dat misschien jammer en het kan lastig zijn om er orde in te scheppen. Met dit stappenplan voor een opgeruimde fotobibliotheek lukt het wél.

Toen Danielle Regout in haar eigen fotoarchief het overzicht kwijtraakte, besloot ze hier iets aan te doen. Ze verdiepte zich in foto organizing en ontwikkelde zo haar eigen methode om weer overzicht te krijgen. Dat resulteerde in een stappenplan.

Je foto’s ordenen in 6 stappen

Verzamelen Duplicaten verwijderen Ordenen Opruimen Back-up Onderhoud

Benieuwd hoe je dat precies doet? Je kunt een cursus volgen bij Danielle. Kijk voor meer info op Personalopa.com of @personal.opa.

Meer lezen?

Tekst Fleur Baxmeier Fotografie Aaron Burden/Unsplash.com