Fré Dekkers schildert honderd vrouwenportretten, helemaal in blauw

In de Flow-special Wat wil je écht? die nu in de winkel ligt, vind je onder meer vijf ansichtkaarten met vrouwenportretten geschilderd door illustrator Fré Dekkers.

Deze portretten maken onderdeel uit van een groter project, want illustrator Fré Dekkers werkt aan een serie van honderd vrouwenportretten.

Hoe kies je je vrouwen?

“Ik geef mezelf toestemming grillig te kiezen, er zijn geen regels. Wanneer ik zin heb, maak ik een portret. Vorig jaar maakte ik een serie over mijn voorouders en voelde ik me meer en meer met ze verbonden. En zo schilder ik nu dus vrouwen – elk portret, elk verhaal, voelt als een deel van mij dat tot leven komt.”

Waarom koos je ervoor de vrouwen in de kleur blauw te schilderen?

“Mijn fascinatie voor blauw is ooit begonnen bij mijn eindexamenproject op de kunstacademie. Ik schilderde een jaar lang het blauw van de schemering. Die diepe kleur uit de natuur is zo mooi, het lukt nooit om die na te maken. Voor mij gaat kunst daarover: iets proberen waarvan je weet dat het onmogelijk is en dan toch doorgaan. Daarnaast doet de kleur me denken aan de zwart-witfoto’s uit het verleden – het maakt de dingen tijdloos. Ik hou ook van de kleur omdat er zo veel schakeringen en zo veel soorten blauw zijn: ultramarijn, koningsblauw, turquoise, kobalt, hemelsblauw.”

Meer lezen

Tekst Caroline Buijs Fotografie Fré Dekkers