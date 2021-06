Illustrator Claire van Heukelom over hoe het nu écht gaat

“Hoe ik me ook voel, de natuur werkt helend en is gelukkig vlakbij. Tijdens de lockdown in Frankrijk mochten we nergens naartoe en heb ik veel gelezen. Het was zo’n opluchting om daarna weer naar buiten te kunnen. Ik woon in een gehucht in Zuid- Frankrijk, verscholen tussen de bergen, en voor mijn deur ligt een bos met oude kastanjebomen. Met de honden loop ik vaak de bossen in, of ik wandel de berg op met een thermoskan thee en een boek. Ik leef graag met de seizoenen mee.

Zo plant ik in het voorjaar groenten in mijn tuin, waar ik ’s zomers van kan eten. In de zomer zwem ik in kratermeren en riviertjes om af te koelen, en in de herfst hak ik hout voor de houtkachel. Omdat groenten en fruit tijdens de wintermaanden minder goed verkrijgbaar zijn, haal ik dan mijn potten met ingemaakte groenten en zelfgemaakte jam tevoorschijn. De winters hier in de bergen kunnen best koud zijn, daarom kijk ik altijd uit naar de lente. De natuur geeft me steeds weer een gevoel van rust –wat er op dat moment ook in de wereld gebeurt.”

Over Claire