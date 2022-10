Illustrator Femme tekent en schrijft over haar nieuwe leven in Noorwegen #2 alle kleuren

Illustrator Femme ter Haar verhuisde onlangs naar Noorwegen. In deze rubriek schrijft en tekent ze over haar nieuwe leven. Deze keer: de mooie kleuren in het land.

Dat ik meteen verliefd werd op Bergen komt onder meer door de gekleurde (vaak houten) huisjes. Mijn eigen huisje is ‘gewoon’ beige… maar in de rest van de straat staat een bonte verzameling. Als ik door de stad wandel, ga ik op zoek naar de leukste/gekste/kleurrijkste exemplaren. De Nederlandse huizen kunnen wat mij betreft wel een likje verf gebruiken. Ik word er in elk geval erg blij van.

Illustratie Femme ter Haar