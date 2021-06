Illustrator Femme ter Haar over hoe het nu écht gaat

“Nadat ik in oktober corona kreeg, duurde het lang voordat ik weer op mijn oude energieniveau zat. Dat motiveerde me – toen ik me eenmaal weer beter voelde – om te gaan sporten. Voor het eerst lukte het me om dat ook echt vol te houden: ik hecht er nu meer waarde aan om me fit en gezond te voelen.

Hoewel ik het echt een pittige periode vond, kijk ik positief naar de toekomst. De afgelopen tijd was voor mij ook een periode van reflectie en persoonlijke groei. En daar ga ik later misschien nog veel aan hebben.”

Over Femme

Femme ter Haar is illustrator en animator. Haar atelier ligt aan een van de mooiste straatjes van Utrecht, waar ze graag te vinden is in de Jan van Lingtuin. Ze maakte onder meer een kunstwerk voor het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort, waar mensen wonen met dementie of een lichamelijke aandoening.