Illustrator Marloes de Vries over het realiseren van dromen

Illustrator en kunstenaar Marloes de Vries schrijft een maandelijkse nieuwsbrief die we bij Flow graag lezen. We delen een fragment uit één van haar eerlijke en herkenbare brieven.



“Als ik meer tijd/geld/ruimte heb, dan ga ik…”

Zeg jij dit ook weleens tegen jezelf?

Maar wat als je nou geen voorwaarden stelt aan iets wat je heel graag wilt doen? Wat als je nou heel praktisch kijkt of het nú al kan?

Smoesjes

Toen ik in 2012 van Cambridge naar Oxford naar Bristol naar Londen en weer terug naar Nederland reisde, wist ik het: ooit ga ik hier wonen. Maar steeds had ik een excuus om het niet te doen. Eerst een stabiele basis in Nederland, eerst een spaarpotje, toen Brexit. Het waren slechts smoesjes omdat ik niet durfde.

Maar het bleef door mijn hoofd spoken. Ik voelde de laatste tijd aan alles dat een verandering van omgeving me goed zou doen.

“Misschien kunnen we een paar maanden in Engeland verblijven”, zei ik tegen Bram. Die zette zijn hakken in het zand. Hij is niet zo goed met verandering en dit was iets te veel van het goede. Misschien ooit, dacht ik.

Op een middag kwam ik thuis. Ik had mijn jas nog aan en tas nog niet neergezet. “Ik heb het aan mijn baas gevraagd. Ik mag tijdelijk naar Engeland, ik heb al een huisje gevonden”, zei Bram.

Hij was zo enthousiast dat ik het huis nauwelijks kon bekijken, ik moest het meteen boeken van hem.

De reset die ik nodig heb

North Yorkshire wordt het. Nooit eerder geweest, maar dat deert niet. De cottage die we huren staat in een klein, typisch Engels dorpje met een bakkerij, postkantoor en vier pubs. Aan de rand van een groot natuurgebied en een kabbelend riviertje dat dwars door het dorp loopt. Ik maakte een tekening van het dorp, zodat ik het alvast een beetje leer kennen. Ook al is het maar voor een paar maanden, is dit precies wat ik nodig heb. Een verandering van omgeving om uit mijn vastgesleten routine te komen en om te resetten.

Meer lezen

Tekst en illustratie Marloes de Vries