Illustrator Sarah Carolan over hoe het nu écht gaat

“Ik tekende mezelf bij het raam, in een pose die laat zien dat ik – mede door de quarantaine – veel over mezelf heb nagedacht de laatste tijd. Over hoe ik het gebrek aan controle een beetje kan compenseren, bijvoorbeeld. Dat doe ik door wat meer structuur in mijn leven aan te brengen.

Ik volgde online cursussen, zocht een therapeut en maakte van mijn huis een comfortabele werkplek. Ik ben me er dagelijks van bewust dat ik goed voor mezelf én voor anderen wil zorgen: zo maak ik illustraties voor non-profitorganisaties en spreek ik me door de Black Lives Matter-protesten nu vaker uit tegen onrecht.”