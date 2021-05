Illustrator Yanii Putrii over hoe het nu écht gaat

In een jaar waarin alles anders liep, maakt illustrator Yanii Putrii de balans op. Wat hielp haar door deze stille tijd heen en hoe gaat het nu?

“Op het moment dat ik de bovenstaande illustratie maakte, zaten we in Duitsland in lockdown. In het begin was ik bang om me opgesloten te voelen, maar ik moet zeggen dat ik me nu heel kalm voel. Ik trek vaak bewust mooie kleren aan om niet te verslonzen in mijn thuiswerkkantoor.

Ondertussen verlang ik naar de vrijheid die ik vroeger had: iets eenvoudigs als slenteren door de stad mis ik enorm. Maar ik weet ook dat ik veel dingen niet langer als vanzelfsprekend beschouw – in een café zitten, op reis gaan, vrienden of familie bezoeken. En dat heeft iets moois: ik zal bewuster genieten van wat ooit weer wél kan.”

Over Yanii

Yanii Putrii maakt illustraties voor tijdschriften, ontwerpt verpakkingen en woont in Karlsruhe, Duitsland. Ze verkoopt ook werk – zoals weekplanners, ansichtkaarten en notitieblokken – via Etsy. Omdat planten haar rust geven, tekent ze die vaak. En ze probeert vrouwen zo divers mogelijk neer te zetten, inclusief verschillende karakters.

Op haar Instagram-account @y.illustrations vind je meer illustraties.

Tekst en illustratie Yanii Putrii