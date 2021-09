Krijg meer structuur in je foto’s met behulp van deze websites en apps

Onze foto’s staan (en liggen) soms overal en nergens. Tijd om orde te scheppen in de chaos. Met deze apps en websites krijg je hopelijk meer structuur in je kiekjes.

Met de komst van de digitale foto, kwam ook de de chaos. Journalist Fleur Baxmeijer schreef er een verhaal over in Flow 8. Ze is klaar met de fotostress en haalt de bezem door haar archief.

We delen een aantal handige sites en apps die je hopelijk kunnen helpen:

HiDrive van Strato. Je foto’s opslaan op je laptop zorgt al snel voor een overvol geheugen. Met HiDrive kun je de foto’s online opslaan en ze zo overal openen. Of je nou thuis op de bank zit, of bij je tante in Australië. Daarnaast is het ook handig dat je de foto’s die je gemaakt hebt met anderen kunt delen in ShareGallery.

DigiKam. Dit gratis programma (dat je ook in het Nederlands kunt gebruiken) zorgt ervoor dat je foto’s gemakkelijk kunt structureren en terugvinden. Extra handig: je kunt in dit programma ook meteen je foto’s bewerken.

Mylio. Je hebt meestal foto’s op allerlei verschillende plekken staan. Met deze app kun je je laptop, telefoon en harde schijf aan elkaar koppelen. En wat ook heel fijn is: de app zorgt zelf voor structuur. Zo worden je foto’s ingedeeld op personen, kalender, locatie of mappen die je zelf kunt samenstellen. Er zijn verschillende versies. Zo kun je de gratis versie gebruiken tot 25.000 foto’s.

Photosweeper. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat er dubbele foto’s in je mappen zitten, die er lastig uitgefilterd kunnen worden. Deze app zorgt ervoor dat de dubbele foto’s worden verwijderd. Zo voorkom je dus onnodig overvolle mappen.

Google foto’s. Misschien ken je deze app al wel. Google verzamelt hier al je foto’s en deelt ze in, in mappen. Zonder dat je trefwoorden toevoegt kun je gemakkelijk foto’s terugvinden. Wanneer je per datum kijkt, maar ook wanneer je bijvoorbeeld ‘konijn’ zoekt, kom je bij de gewenste foto’s uit. Je kunt de foto’s op elk apparaat overal bekijken en delen met anderen.

Meer lezen?

Tekst Rachel Vieth Fotografie sarandy westfall/Unsplash.com