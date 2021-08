Liesbeth zoekt een hobby: leren over Italië (2)

Op netflixen en slechte reality-tv kijken na heeft Liesbeth Rasker eigenlijk geen hobby’s, besefte ze zich laatst. Daarom gaat ze er in elke Flow een testen. De tweede is leren over Italië.

Liesbeth: “Een kennis vertelde dat hij, zodra er een beetje wind is, naar het strand rijdt om te kitesurfen. Elke vakantie gaat hij snowboarden, en op alle andere dagen staat hij op een skateboard. “Ik verzamel hobby’s,” zei hij lachend. Als ik op zo’n moment niets originelers dan ‘series kijken’ weet te zeggen, mis ik een echte hobby, want ‘schilderen op nummer’ maakte ook al niet veel indruk. Dat terwijl ik nog altijd met veel plezier aan de keukentafel zit te schilderen, laat daar geen misverstand over bestaan.

En nu dacht ik: zou er van mijn liefde voor Italië een hobby te maken zijn? Italië, het land waar ik al van kleins af aan elke zomer kom, waar ik altijd op mijn gelukkigst ben en waar ik over een paar jaar een huis hoop te hebben. Tot nu toe blijft die liefde beperkt tot mijn vakanties. Ik spreek de taal niet, bemoei me niet met Italiaans nieuws, kijk geen Italiaanse films en lees geen boeken over Italië. Daar ligt dus een prachtige kans voor een nieuwe hobby.”

Kennis opdoen

“De eerste stap was de taal. Ik kon een glas witte wijn in een restaurant bestellen, maar daar was ook alles mee gezegd. Ik kocht daarom het boek Italiaans voor zelfstudie met bijbehorend werkboek, en was van plan daar elke maandag in te gaan leren. Het was leuk geweest als ik nu in het Italiaans verder kon vertellen, maar eerlijk gezegd heb ik dat leren welgeteld één maandag gedaan. Maar: ik kan nu wel zeggen dat ik nog niet zo goed Italiaans spreek (‘Non parlo bene l’italiano’). Daar kom je ook al een heel eind mee.

Bij de afdeling entertainment & verstrooiing had ik meer succes. Ik bestelde de Lonely planet van Italië en las over de collectieve obsessie met koffie en dat je echt nóóit na twaalf uur een cappuccino mag bestellen. Dat 67 procent van de Italianen tussen de 18 en 34 jaar nog bij hun ouders woont. Dat 23 procent van de Italianen rookt, dat het noorden en zuiden zo van elkaar verschillen dat het bijna verschillende landen zijn, en dat Italianen ongekend ijdel zijn. La bella figura, behalve als het gaat om hun interieurs.”

Passie

“Iedereen die weleens in Italië is geweest, herkent de tl-verlichting, foeilelijke plastic tafelkleden en meubels die allemaal lukraak bij elkaar gezet lijken te zijn. Ik leerde ook dat je, als je verlegen zit om een praatje, aan een Italiaan een goede hebt, want Italianen zijn verzot op praten. In het boek Wegens vakantie gesloten van Italië-correspondent Jarl van der Ploeg las ik: ‘Italianen praten niet alleen over onbenulligheden, ze praten vooral continu over dezélfde onbenulligheden.’ Maar doen dat wel op zo’n gepassioneerde toon dat je denkt dat het om Grootse Overpeinzingen gaat.

En nu zit ik op werkdagen voortdurend op Italiaanse Funda’s. Ik luister naar de Italië Podcast van BNR, kijk Italiaanse films (Pane, amore e…), luister op Spotify naar Italiaanse playlists, kook veel en vaak Italiaanse gerechten. Nog nooit was ik zo bezig met het land waar ik zo van hou, nog nooit had

ik zo veel zin er weer naartoe te gaan. En zo ontdekte ik dat een liefde ook een hobby kan zijn. En dat het dan een onderdeel van je identiteit wordt. Dat je er gesprekken over kunt voeren, over kunt leren en er dan nóg meer van houdt. Fantastico.”

Liesbeth’s hobbyrapport 2: leren over Italië

Voordelen: Een hobby maken van iets waar je al van hield, voelt heel natuurlijk. Bovendien doet deze liefhebberij het erg goed in gezelschap, en dat is ook wat waard.

Nadelen: In deze tijd is een steeds groter wordende hunkering naar het buitenland niet per se handig.

Voor herhaling vatbaar: ‘Assolutamente’

Eindcijfer: 8,5

Meer lezen?

Tekst Liesbeth Rasker Illustratie Caroline Morin