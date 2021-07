Liesbeth zoekt een hobby: schilderen op nummer (1)

Op netflixen en slechte reality-tv kijken na heeft Liesbeth Rasker eigenlijk geen hobby’s, besefte ze zich laatst. Daarom gaat ze er in elke Flow een testen. De eerste is schilderen op nummer.

Liesbeth: “Als minachtende puber dacht ik dat bejaarden daarmee hun dagen doorbrachten, maar het leven van een dertiger in deze tijd verschilt niet zo gek veel van dat van een ouder iemand, dus ik gooide mijn digitale winkelmand vol met verschillende doeken.

Dat ging al direct mis; de eerste weken van mijn nieuwe hobby spendeerde ik vooral aan zinloos mailen naar een bedrijf in China. Woedend riep ik dingen als: ‘Ik dacht dat het leuk zou worden, láát ook allemaal maar!’

Dat ik van deze minimale tegenslag al zo over mijn toeren raakte, deed me realiseren dat het erg goed is dat ik een hobby zoek.”

Van start

“Bij een andere webshop kocht ik drie doeken, met poëtische titels als bloemen in vaas, vogels & bloemen en kat multikleur, die de dag erna werden bezorgd. Ze waren al op een houten frame gespannen, want ik las op een hobbyforum bij het topic voor schilderen op nummer (dit bestaat) dat dat beter is dan een los doek kopen. De verf zat keurig in genummerde plastic potjes, er zat een setje penselen bij, het voorbeeld op de doos zag er prachtig uit, ik kon van start.

Tenminste, ik moest eerst nog de nieuwe aflevering van Temptation island kijken. Daarna begon ik per ongeluk aan een nieuw seizoen Married at first sight Australia – veertig afleveringen van elk dik een uur – terwijl kat multikleur onaangeraakt in de hoek stond. Ik had al helemaal voor me gezien dat ik zo’n leuke vrouw ging worden met tal van hobby’s, maar zag daarbij over het hoofd dat je het dan ook wel moet dóén.”

Inspanning

“Ook al is een hobby volgens het woordenboek een ‘ontspannende bezigheid voor in de vrije tijd’, is er een beginnen moeilijk. Dus ik schreef het in mijn agenda: ‘woensdagavond, hobbytijd’. Eenmaal begonnen baalde ik al na een kwartier dat ik dit niet veel eerder had gedaan. Schilderen bleek een hit, met direct resultaat bovendien.

Het vergt best wat inspanning, want om de soms kleine vakjes netjes in te kleuren moet je behoorlijk priegelen met het kleinste kwastje. Maar als dan stukje bij beetje de afbeelding tevoorschijn komt, is het verdomd moeilijk om te stoppen. En zo’n schilderij is in tegenstelling tot een puzzel heel goed tussentijds op te ruimen. Bakjes verf in de kast, schilderij tegen de muur, klaar.”

Tevreden

“In de dagen erna zat ik overdag met een grote onrust op kantoor, want mijn handen jeukten om verder te gaan. Vele avonden zat ik gebogen over mijn doeken, podcast of muziek aan, ijverig te schilderen. Het moment dat je het laatste vakje inkleurt, tevreden achteroverleunt en je kunstwerk bekijkt, is bevredigender dan wat ik soms tussen de lakens heb meegemaakt.

Bovendien is het prettig om niet een hele avond naar een scherm te kijken. Je brein begint dan veel minder overprikkeld aan de nacht waardoor je beter en dieper slaapt. Eén nadeel: wat doe je met die doeken, ervan uitgaand dat je niet ongelimiteerd veel muren hebt, en er sowieso niet zo op zit te wachten om je amateurkunst op te hangen? Een onvoorzien verlangen dient zich dus aan. Ik wil nu niet alleen een hobby, ik wil een hobbykámer. Puber-Liesbeth draait zich om in haar graf.”

Liesbeth’s hobbyrapport 1: schilderen op nummer

Voordelen: Zelf iets maken geeft veel voldoening, het heeft een snelle leercurve, ruimt makkelijk op en is enorm verslavend.

Nadelen: Wat doe je na afloop met je schilderij?

die níét erg lelijk zijn. Eindcijfer: 7,5

