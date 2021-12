Lonneke maakt muurschilderingen met luchtzuiverende verf

Een vrolijke muur die een stad opfleurt en daarnaast ook nog eens de lucht zuivert. Het kan met de luchtzuiverende muurschilderingen van Lonneke van Studio Steengoed.

Je maakt muurschilderingen met luchtzuiverende verf. Hoe werkt dat?

“Het is best lastig om uit te leggen, want het is een chemisch proces. Maar het wordt in gang gezet door fotokatalyse. Dat wordt uitgelegd in het filmpje dat we speciaal hiervoor gemaakt hebben. Het belangrijkste is eigenlijk: schadelijke stoffen, bijvoorbeeld uitlaatgassen, worden door de verf omgezet in onschadelijke deeltjes.

Veel mensen vragen: hoe lang werkt dat dan? Dan antwoord ik: totdat je de schildering weghaalt. De verf heeft een reinigende werking. De werking gaat altijd door en raakt nooit op. Het wordt namelijk door licht- en waterdamp geactiveerd en dat is er altijd. Wanneer je de schildering verwijdert, stopt ook het proces. Het haalt stikstof en bacteriën uit de lucht, daardoor hecht er minder snel vuil aan, waardoor de schildering ook weer langer mooi blijft. Een vierkante meter schildering kan zelfs even veel lucht zuiveren als een volwassen boom.”

In onderstaande video wordt duidelijk uitgelegd hoe het chemisch proces verloopt.

Heb je altijd al iets met schilderen gehad?

“Ja eigenlijk wel. We hadden vroeger een wit huis en daar mocht ik van mijn moeder kabouters op schilderen. Ik heb het Cibap in Zwolle gedaan en daarna de kunstacademie. Toen ik op het Cibap zat kreeg ik van een docent al schilderopdrachten. Zij deed het werk zelf ook en had te veel werk. Mijn eerste opdracht was het beschilderen van een muur in een pizzeria en toen ontdekte ik: hier wil ik meer mee doen. Het schilderen zit in de familie en is me met de paplepel ingegoten. Ik heb het van mijn opa en moeder. M’n moeder is zelfs op latere leeftijd nog de kunstacademie gaan doen, toen ze mij aan het werk zag.”

Hoe ben je hier zo bij gekomen?

“Google. Nee, grapje, ik heb een artpitch gedaan. Je krijgt daarbij zeven minuten om een nieuwe versie van een bestaande kunstvorm voor te stellen aan een groep. Ik maak echt al honderd jaar muurschilderingen, dus ik dacht: daar is niets vernieuwends aan. Toen ben ik gaan zoeken of er misschien een speciale soort verf was, waarmee ik mijn schilderingen in een nieuw jasje kon steken. En die was er.

Oorspronkelijk werd de verf gebruikt op bijvoorbeeld fabrieken en tankstations om te compenseren, maar dan wel in grijs en wit. Niet echt geschikt voor fleurige muurtekeningen. Er zijn verschillende merken die luchtzuiverende verf maken, maar het merk dat ik gebruik is het enige dat het ook in kleur maakt. Ik pitchte het verhaal aan de groep en iedereen was heel enthousiast, dus ik kreeg de prijs en kon alles gaan opzetten.”

Wordt deze verf vaker gebruikt?

“Deze verf komt uit de Filipijnen en moet ik importeren via Polen. Beide leveranciers zeggen dat ik de enige ben in Nederland die het ooit besteld heeft. Natuurlijk ben ik zelf ook wel een beetje gaan zoeken. Toen ontdekte ik alleen een zwart-wit muurschildering in Amsterdam, maar dan met verf van een ander merk. Daarnaast heeft het merk Converse in andere landen voor hun campagne Converse city forest kleurrijke muurschilderingen gemaakt met de verf. Maar in Nederland ben ik waarschijnlijk de eerste met zo veel kleur, en dat voelt heel bijzonder.”

De verf is een duurzame oplossing. Wat heb jij daar zelf mee?

“Ik probeer een zo klein mogelijke voetprint achter te laten en ben er zeker bewust mee bezig. Als ik niet met de auto hoef, pak ik de fiets, mijn huis is goed geïsoleerd en ik koop mijn boodschappen bij Pieter Pot (een online winkel zonder verpakkingsmateriaal). De muurschilderingen passen heel mooi bij mijn duurzame leven en het liefst heb ik dat het overal verspreid wordt, zodat ik een inspiratie kan zijn voor anderen.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie & video Studio Steengoed