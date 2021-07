Maak een plattegrond van waterverf met Skillshare

Op Skillshare kun je verschillende creatieve cursussen volgen. Leer bijvoorbeeld hoe je zelf een plattegrond met waterverf maakt.

Een stad waar je mooie herinneringen aan hebt, de plek waar je deze zomer op vakantie gaat of gewoon je eigen buurtje: met Watercolor Maps – Paint a usable guide to a city or place leert illustrator Jessie Kanelos Weiner je hoe je er zelf een plattegrond met waterverf van maakt. Ook inclusief kleine illustraties van bijzondere plekken op je route.

Op Skillshare staan veel van deze zogenoemde map making-classes, zoals Paint a map keepsake with watercolor en Illustrated maps on your iPad in Procreate. Skillshare is de eerste 14 dagen gratis, een abonnement vanaf € 8 per maand.

Fotografie Tim Arterbury/Unsplash.com