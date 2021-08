Margriet maakt tassen van ‘gered’ leer

Margriet Meijer woont in Amsterdam en maakt tassen van ‘gered’ leer. Ze vertelt erover in Flow 6.

Wat ben je aan het doen?

“Ik heb net een tas genaaid voor een klant met een hartafwijking. Spannend, want de hartpomp moest er precies in passen en de tas moest ook een beetje lekker zitten natuurlijk. Ze was zo blij, de vakjes zaten precies op de goede plek. En nu hoeft ze als ze zin heeft om zich op te doffen en uit te gaan niet met zo’n lelijke medische tas op stap. De laatste jaren heb ik ontdekt dat dit mijn passie is: een tas maken speciaal voor één iemand.”

Hoe kwam je op het idee?

“Ik leerde al vroeg naaien van mijn moeder. In 2012 ging ik voor het eerst in haar naaischool achter de leermachine zitten. Ik had een dure tas gezien en dacht: die kan ik zelf ook maken. Ik was meteen verkocht. Leer is robuust. Je hoeft het niet af te locken zoals stof en je ziet snel resultaat. Al

snel wilden mijn vriendinnen ook zo’n handgemaakte tas.

Ik kreeg het steeds drukker en heb uiteindelijk mijn baan als inkoper bij een modebedrijf opgezegd en mijn eigen atelier geopend. Steeds meer winkels, ook in het buitenland, wilden mijn tassen verkopen. Maar door het harde werken begon het ook zielloos te voelen. In 2018 dacht ik: waar word ik gelukkig van? Ik bouwde de winkels af en ben me puur gaan richten op maatwerk en workshops in het atelier. Een vrouw die van tevoren denkt: dat kan ik nooit, en dan trots de deur uit loopt met een zelfgemaakte tas… geweldig is dat.”

Waarom tassen?

“Mijn eerste surprise was een tas in de vorm van een eierdoos. Mijn tassen gaan overal mee naartoe, het zijn een soort maatjes. Een klant vertelde eens dat haar tas gestolen was. Twee weken lang belde ze de politie, tot ze hem eindelijk hadden gevonden. Leeg. Zonder telefoon, portemonnee en sleutels. Toch was ze dolgelukkig.”

Waar komt ‘gered leer’ vandaan?

“Ik werk met partijen die zijn afgekeurd, heel lang liggen te verstoffen of waar vouwen en krassen in zitten. Zo ‘red’ ik ze van de stort. Duurzaamheid vind ik belangrijk, daarom maak ik zo graag custom made. Als je een tas helemaal naar iemands smaak maakt, weet je zeker dat het geen miskoop is.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker