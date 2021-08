Mariska is medeoprichter van Zwier in Vinkeveen

Mariska Griffioen woont in Vinkeveen en is medeoprichter van Zwier, een plek om tot rust te komen aan de Vinkeveense Plassen. Ze vertelt erover in Flow 6.

Wat ben je aan het doen?

“Dankzij een crowdfundingactie kunnen we tien oude zeilboten ombouwen tot elektrische fluisterbootjes. De bootjes liggen hier al sinds mijn kindertijd. Ik ben op deze plek opgegroeid. Het water voelt voor mij als vrijheid. Dat willen we ook delen met Zwier: die weidse blik, de ontspanning. De valkjes krijgen een toffe kleur, de bankjes gaan eruit en er komen zitzakken voor in de plaats. Dingen die net anders zijn dan verwacht, prikkelen je bewustzijn. Dat geven we graag mee.”

Is Zwier een familiebedrijf?

“Tot vijf jaar geleden was de jachthaven met stacaravans van mijn ouders. Ik woonde met mijn man, Yordi, in Amsterdam en werkte als psycholoog. Yordi en ik konden geen fijnere plek bedenken om onze kinderen op te laten groeien dan hier, aan de Vinkeveense Plassen. Maar dan wilden we ook iets bijdragen aan het bedrijf.

Met mijn ouders en zus zaten we een week in een hutje op de hei: wat willen we met de jachthaven? We waren het erover eens dat we een plek wilden creëren waar mensen kunnen opladen. Zo is Zwier ontstaan. In 2017 hebben we tenten opgezet en ingericht. In maart 2020 bouwden we er havenhuisjes bij waarin je het hele jaar door kunt slapen. We zaten meteen de hele winter vol.”

Wonen jullie op het terrein?

“Ja, in een ark, met onze zoons van vijf en twee. Het bedrijf is gegroeid van zes medewerkers naar vijftien. Ontving ik eerst nog de gasten, nu faciliteer ik vooral het team. Omdat alles combineren gekkenwerk was, heb ik mijn baan als psycholoog opgegeven. Geen moment spijt van gehad.”

Heb je tijd om van het buitenleven te genieten?

“Meer en meer. Hier wonen heeft als nadeel dat het werk nooit stopt. Als ik ’s avonds in bed een boek wil gaan lezen maar zie dat het licht bij de hottub niet brandt, ga ik er toch uit. Gelukkig kan ik dat steeds beter loslaten, onder meer door te wandelen. En als ik dan ’s ochtends een sloepje met gasten weg zie varen om naar de zonsopkomst te gaan kijken, denk ik: yes, hier doe ik het voor! Als ik niet op het terrein gewoond had, had ik dat niet meegekregen.”

