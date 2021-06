Max en Zeger maken suikervrije kombucha en waterkefir

Ze fermenteren zo’n beetje alles wat los- en vastzit, maar het liefst maken Max Rood en Zeger Groot biologische, suikervrije kombucha en waterkefir.

Hun motto: wees aard’g voor jezelf, je medemens én de wereld. De mannen produceren dan ook volledig op zonne-energie, werken met sociale werkplaatsen samen en planten voor iedere bestelling een boom. Een introductiepakket bestaat uit drie smaken: kombucha, waterkefir en gemberlimonade. Dit pakket kost €29,99.

Kombucha fermenteer je op suiker. Zonder suiker kan dit product niet leven. Toch wilden de mannen een suikervrije variant produceren, omdat dit aansloot bij hun visie. Namelijk: het moet natuurlijk zijn en zo holistisch mogelijk.

Op hun website vertellen ze over het maken van suikervrije kombucha: ‘Er moest een manier bestaan om het drankje op natuurlijke wijze suikervrij te krijgen. Hiervoor hebben we extra veel kombucha gefermenteerd en zijn we gaan testen, testen en nogmaals testen. Inmiddels zijn alle producten die wij aanbieden volledig suikervrij en dat allemaal door samen te werken met de natuur.’