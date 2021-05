Met de hartjeskettingen van CRE8 geef je een persoonlijk cadeautje

Een handgemaakte ketting die je zelf tekent en die voor je wordt gemaakt in een werkplaats in Amsterdam. Het kan bij CRE8. Een plek waar je jongeren hun creativiteit kwijt kunnen.

CRE8 is een leerwerktraject voor Amsterdamse jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze willen aandacht besteden aan talenten en inzet van de minder zichtbare groep in de omgeving van Amsterdam. Door samen te werken en creatief bezig te zijn krijgen ze de kans om zich te ontwikkelen.

In de maakplaats van CRE8 maken jongeren deze #lovedbyme-kettingen. Je kunt zelf een hartje tekenen, de foto uploaden en dan wordt het voor je gelaserd in de werkplaats. De hartjesketting is ontworpen in samenwerking met Turina.Jewellery en kost € 45.