Met deze website vind je een creatieve workshop bij jou in de buurt

Zin in wat anders dan een avondje bank en Netflix? Probeer eens een creatieve workshop, of nog leuker: geef er een cadeau. Met deze website kan dat.

De mensen achter Spot noemen het ook wel de AirBnB voor creatieve workshops. Hoe het precies werkt? Je gaat naar de website en zoekt naar een workshop bij jou in de buurt. Zo simpel is het dus. Sientje, de oprichter van Spot Workshops, startte ermee omdat ze vindt dat we allemaal wel wat meer tijd voor onszelf mogen maken. Door creatief bezig te zijn, druk je op je mentale pauzeknop en krijg je een boost.

Kintsugi of borduren

Aan wat voor mini-cursussen moet je dan denken? Je kunt een workshop Kintsugi of borduren volgen. Er is een cursus Zo maak je zelf een tuin in een fles en je kunt leren hoe je zelf een tas in elkaar zet. Eigenlijk is er te veel om hier te noemen. Grote kans dus dat je iets vindt wat bij je past.

Liever vanuit huis zo’n lesje volgen? Ook dat kan. Mocht je nog een origineel verjaardagscadeau zoeken, dan kun je zo’n workshop ook cadeau doen. Extra leuk om vervolgens samen te gaan.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Marjanne Maakt