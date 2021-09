Modeltekenen: zo begin je

Modeltekenen in een atelier voelt voor journalist Mirjam Rosema-Verhulst als thuiskomen. Ze vertelt over haar hobby in de Klein Geluk Box. Zelf aan de slag met modeltekenen? 10 tips om te beginnen:

Vraag iemand om voor je te poseren. Lukt dat niet, ga dan bijvoorbeeld op een bankje in het park zitten met een schetsboekje en teken voorbijgangers of mensen die in het gras liggen. Tape je vel papier vast op een harde ondergrond (bij wijze van schildersezel). Als je een model hebt: laat hem of haar een houding zoeken en zet de timer op tien tot vijf- tien minuten: binnen die tijd blijft je model zo zitten, staan of liggen en maak je de tekening. Als afwisseling kun je tussendoor een paar snelle schetsen maken van één of twee minuten. Vaak komen daar verrassend mooie tekeningen uit. Tekenen begint met goed kijken, écht goed kijken: wat zie je? Kijk goed naar de verhoudingen van je model. Zet je tekening vervolgens heel lichtjes op. Waar komt het hoofd, waar eindigen de benen? Werk daarna uit. Let op de kleurtonen. Zwart haar bijvoorbeeld is door het licht dat erop valt niet alleen maar zwart. Kijk naar het kleurverschil en de lichtval. Waar komt het licht vandaan? Kijk ook naar de tussenvormen. Welke vorm heeft bijvoorbeeld de ruimte tussen de arm en het lichaam? Verlies je niet in details, anders heeft je model ineens een (te grote) uitgewerkte hand bijvoorbeeld. Wees niet bang, het is maar papier. Doe het voor de lol, het geeft niet als je het verprutst. Je kunt altijd opnieuw beginnen, en nog een keer, zo vaak als je wilt.

Tekst Mirjam Rosema-Verhulst Illustratie Xuan Lox Xuan