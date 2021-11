Pak je cadeaus dit jaar duurzaam in met een mooie doek

Cadeaus geven en ontvangen tijdens de feestdagen is leuk, maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk zonde: dat mooie papier dat eraf wordt gescheurd en meteen wordt weggegooid. Geïnspireerd door de Japanse furoshiki hebben we een duurzamere oplossing: wikkel je cadeau in een mooie doek, die de ontvanger kan hergebruiken.

Furoshiki zijn traditionele Japanse inpakdoeken. In de achtste eeuw werd het een gewoonte om voorwerpen in te pakken. Eerst heilige voorwerpen, later ook alledaagse dingen als kleding of voedsel. Na de Tweede Wereldoorlog nam het gebruik af, maar de laatste jaren is er een hernieuwde interesse voor furoshiki, omdat het een duurzaam alternatief is voor wegwerp-inpakpapier.

Knoop erin

Je kunt furoshiki kopen op Etsy of bij Japanse winkels. Je kunt ook zelf een doek van katoen, linnen of zijde gebruiken om je cadeautje mee in te pakken. Sla de doek open en leg je cadeau in het midden. Sla eerst twee tegenover elkaar liggende uiteinden over het cadeautje heen, en leg daarna in de andere twee uiteinden een knoop. Je kunt ook accessoires als gedroogde bloemen gebruiken om het cadeautje extra mee te versieren.

Op deze manier worden geen grondstoffen verspild en hopelijk inspireer je de ontvanger van het cadeau om zelf ook herbruikbaar inpakmateriaal te gebruiken. Wie weet doen we over een paar jaar niet anders.

Meer lezen?

Op de website van het Tropenmuseum vind je nog meer van dit soort instructiefilmpjes over het gebruik van furoshiki.

Samen met Nienke, auteur van Het grote naaiboek, organiseren we de Flow Sewalong. Lees hier hoe je mee kunt doen.

We verzamelden nog meer DIY-ideeën.

Tekst en fotografie Nienke van Leverink