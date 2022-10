Petra schildert de schoonheid van vrouwen op ‘gewone’ momenten

Op de schilderijen van de Zweedse kunstenaar Petra Lundkvist knopen vrouwen net een blouse dicht, of trekken ze een panty aan. Juist die tussenin-momenten vindt ze interessant.

Wat zijn je eerste herinneringen aan creativiteit?

“Mijn moeder tekende veel, ze was kostuumontwerper voor tv-series en films. Mijn vader was ook creatief, hij maakte muziek. Zelf had ik als kind een tekendagboek. Waren we naar de kermis geweest of naar het zwembad, dan tekende of schilderde ik dat. Maar uiteindelijk ben ik pas op mijn veertigste schilderijen gaan maken, na mijn kunstopleiding in Kopenhagen. Nu zou ik niet meer zonder kunnen.”

Wat deed je dan tot je veertigste?

“Ik werkte als setdresser voor films, series en fotoshoots. Nog steeds trouwens, maar ik neem alleen nog klussen aan die goed voelen, met aardige mensen. Verder focus ik op het schilderen.”

Je schildert vooral vrouwen. Waarom?

“Omdat ik een vrouw ben? Ik vind het leuk vrouwen te schilderen op alledaagse momenten. Een soort snapshots, als ze een panty aantrekken bijvoorbeeld, hun nagels lakken of de knoopjes dichtmaken van een blouse. Die dingen komen zo vaak voor in je leven, waarom zie je die nooit terug op een schilderij? Wat voor een ander misschien een nietszeggend moment is, vind ik interessant: in die onbewaakte minuut, tussen twee andere handelingen in, schuilt iets echts voor mij.”

Vaak hebben je vrouwen geen hoofd.

“De ogen zijn de spiegel van de ziel, je kunt er veel aan aflezen. Maar ook als je geen ogen ziet, kun je iets halen uit een houding of uitstraling. Neem het meisje dat zit te plassen in het veld. Iemand zei: ‘Ze doet me denken aan toen ik zestien was, toen alle kansen nog open lagen en ik de vrijheid voelde om te doen waar ik zin in had.’”

Hoe ga je te werk?

“Eerst maak ik foto’s van vrouwen die ergens mee bezig zijn. Die scènes schilder ik daarna. Met acrylverf, voor olieverf ben ik te ongeduldig. Ik werk tamelijk snel, met grove streken. Ik wil het moment grijpen en niet hoeven wachten totdat de verf eindelijk droog is. Soms breng ik op het einde nog een laag olieverf aan. Tijdens het schilderen draai ik steeds hetzelfde nummer. Laatst was dat As it was van Harry Styles, of Try a little tenderness van Otis Redding. Ik moet in een feelgoodmood komen. Zit ik niet lekker in mijn vel, dan werkt het niet voor mij.”

De natuur heeft een grote rol in je werk.

“Ik hou van de natuur, van het schilderen van water of bladeren. Mijn moeder is Zweeds, mijn vader Deens, dus ik sta met elke voet in een ander land. Het grootste deel van mijn leven heb ik in Stockholm gewoond, daar woon ik nog steeds. De mensen lijken op elkaar. Zweden is een land van regels, Denemarken is losser, vrijer. Daar gingen we vroeger in de vakantie altijd heen. Mijn opa’s en oma’s hadden er zomerhuizen, vlak bij de zee. Nu heb ik er zelf een zomerhuis, met studio. In Denemarken ben je altijd buiten, je staat ’s morgens op en drinkt buiten een kop koffie. Ik merk dat ik er creatiever ben. De zee betekent alles voor me, ik voel me er compleet. Als ik ergens over inzit en ik wandel langs het water, weet ik meteen hoe ik iets het beste kan aanpakken.”

Welke schilders bewonder je?

“Karin Mamma Andersson, vanwege haar kleuren en motieven. Maar ik ben ook gek van Alice Neel en Egon Schiele.”

Wat hoop je voor de toekomst?

“Een expositie zou leuk zijn, nu verkoop ik vooral via Instagram. Ik wil mijn werk als setdresser er wel naast blijven doen, want met andere mensen samenwerken geeft energie. Maar vervolgens is het ook weer heel prettig om mijn studio in te gaan. Schilderen voelt heel natuurlijk, het is mijn safespace. Ik kan mezelf ermee uitdrukken zonder te praten. En met mijn handen werken brengt rust in mijn hoofd. Ik wil het nooit níét meer doen.”

