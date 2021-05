Plaatjes kijken met Marjolijn: de vintage borden van @marimarki

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: de borden van @marimarki.

Heb je nog oude borden van je moeder of oma in de kast staan? Marie-Claude Marquis blaast ze met liefde nieuw leven in door ze te bewerken met tekst. ‘Do it, people will judge you anyway’ tot ‘No shit Sherlock‘. Niets is te gek voor Marie-Claude.

De teksten op de borden zijn eerlijk en bevrijdend en laten je weten dat er ook betere tijden aankomen als je even in de put zit. Op haar site en Instagram-account @marimarki vind je talloze foto’s van al haar bordjes, die verschillende musea haalden. Daarnaast verkoopt ze op Etsy mokken, buttons, kaarten, puzzels en zelfs kussens met quotes en haar eigen illustraties.

Bekijk de teksten en bordjes van Marimarki op haar Instagram en website.

Tekst Rachel Vieth Fotografie @marimarki