Plaatjes kijken met Marjolijn: de herkenbare illustraties van Giselle Dekel

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Vaak te mooi om niet te delen. Deze keer: de herkenbare illustraties van Giselle Dekel.

Zelfspot

Giselle Dekel is een jonge vrouw met drie kinderen. Haar dagen zitten dan ook aardig vol en daar illustreert ze over met een gezonde dosis zelfspot. Ze maakt plaatjes over het leven en haar gevoelens, met veel grapjes. Over alledaagse dingen als de was die je niet wilt opvouwen of die yogales waar je eigenlijk veel te moe voor bent. Allemaal erg herkenbaar voor een groot deel van haar volgers die dagelijks positieve reacties achterlaten onder Giselles posts.

Herkenning

Flow’s Marjolijn is niet vies van een portie zelfspot en ook vindt ze het fijn dat deze kunstenaar zo eerlijk is over haar emoties: “Gevoelens mogen gevoeld worden, zowel de positieve als negatieve. Giselle illustreert die en deelt ze met ons. Soms heerlijk wat plaatjes over selfcare, dan weer een grappige tekening over de zoektocht naar ‘F*cks to give’. Kortom: een Instagram-pagina vol herkenning.”

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustraties Giselle Dekel