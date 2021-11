Plaatjes kijken met Marjolijn: de taarten van @misstrixiedrinkstea

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Vaak te mooi om niet te delen. Deze keer: de taarten van @misstrixiedrinkstea.

Achter de blijmakende Instagram-pagina van Miss Trixie Drinks Tea zit de Australische Alice Bennett. Ze is bakker maar maakt niet zomaar taarten; ze bakt kleurrijke traktaties met snoep, dieren, spikkels en alle kleuren van de regenboog. Op veel taarten zet deze patissier korte quotes met woordgrapjes, zoals: ‘Bean thinking about you’ op een taart vol jelly beans.

Het maken van deze baksels leerde Alice zichzelf aan omdat ze haar twee grootste passies wilde combineren: bakken en snoep eten. Toen het blog waarop ze haar creaties deelde erg populair werd, kon ze er haar werk van maken. In de webshop van Alice vind je niet alleen baksels met een woordgrap maar ook bruidstaarten, gepersonaliseerd gebak en koekjes die er net zo bont uitzien als de taarten.

Beelddetective Marjolijn ontdekte deze taarten met een geinige, lieve of mooie boodschap: “Steeds word ik weer blij als ik een taart voorbij zie komen met teksten als ‘You’re dinomite’ of ‘You’re the berry best’.”

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Alice Bennett