Plaatjes kijken met Marjolijn: de seizoenen van @oamul

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Vaak te mooi om niet te delen. Deze keer: @oamul.

Dit Instagram-account staat vol met plaatjes van de natuur. De quote in de webshop van deze artiest is dan ook May your day be filled with flowers en dat wil zeker lukken met deze beelden. De kunstenaar maakt zijn creaties met verf op canvas en papier, en dat is ook te zien aan de ambachtelijke penseelstreken op de meeste schilderijen.

Op de Instagram-pagina van @oamul is te zien dat deze man niet alleen bloemen schildert, maar ook de verschillende jaargetijden. En daar wordt Flow’s Marjolijn blij van: “Mijn favorieten van deze maker zijn de maand- en seizoensillustraties. Elke maand word ik weer verrast met een nieuw kunstwerkje.” Fijn voor iedereen die, net als Marjolijn, de maandillustraties mooi vindt: de artiest komt binnenkort met een kalender.

