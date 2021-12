Plaatjes kijken met Marjolijn: de subtiele illustraties van Miles Tewson

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Vaak te mooi om niet te delen. Deze keer: de subtiele illustraties van Miles Tewson.

De plaatjes van deze Engelse illustrator gebruikten we al eens voor de tabbladen in Flow, omdat ze rust uitstralen. Miles Tewson gebruikt graag zachte vormen en complementaire kleuren om momenten te vangen. Doordat hij weinig verschillende kleuren gebruikt, ogen de werken subtiel en in elk plaatje zitten details zoals schaduwen of patronen.

Wanneer je door Miles’ Instagram-pagina scrolt, zie je al gauw dat deze tekenaar graag illustraties maakt met roze en blauw en van de zon, planten en de maan. Een fijne, rustige plaatjescollectie om af en toe eens te bekijken, vinden wij. Even wat anders dan al die drukke foto’s, felle kleuren en andere overweldigende social-mediaprikkels.

Meer lezen

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustraties Miles Tewson