Plaatjes kijken met Marjolijn: herfstplaatjes uit de Atlas des Champignons

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Vaak te mooi om niet te delen. Deze keer: herfstplaatjes uit de Atlas des Champignons.

De blaadjes zijn inmiddels van de bomen, buiten wordt het kouder en vochtiger, en de meeste paddenstoelen zijn inmiddels alweer weg. Maar Flow’s Marjolijn ontdekte deze bijzondere plaatjes, afkomstig uit M. E. Descourtilz’s Atlas des Champignons (1827).

De illustraties uit dit boek zijn litho’s: drukwerken gemaakt met een oude prenttechniek waarbij de tekening op een platte steen wordt gemaakt en vervolgens op papier wordt gedrukt.

Fijne plaatjes om te bekijken in deze tijd van het jaar, vindt Marjolijn. Want mocht je door de regen en grijze dagen niet naar het bos zijn geweest, vindt je in dit boek ook de schoonheid van de paddenstoel.

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustraties M. E. Descourtilz’s Atlas des Champignons (1827)