Plaatjes kijken met Marjolijn: de blote vrouw van @twentyfourhourwoman

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Vaak te mooi om niet te delen. Deze keer: de geïllustreerde blote vrouw van @twentyfourhourwoman.

Naakt

Op het Instagram-account @twentyfourhourwoman vind je met de hand geïllustreerde plaatjes van altijd dezelfde naakte mevrouw. Scott Lenhardt, de maker van deze plaatjes, illustreert haar op cartoonachtige wijze. Dat doet hij lekker ouderwets; met inkt op papier, en ook nog met een flinke dosis fantasie. Zo tekent hij de vrouw bijvoorbeeld naakt in haar badkamer maar net zo goed in een winkel of op de fiets.

(Niet zo) alledaags

Scott tekent haar op iedere tekening in haar eentje, terwijl ze bezig is met alledaagse karweitjes: de kattenbak verschonen en minder doorsnee bezigheden: het – helemaal alleen dus – sjouwen van een wasmachine. Op elke foto laat de tekenaar zien dat de dame zich prima vermaakt in haar eentje en bij geen enkele activiteit anderen nodig heeft, alleen soms een kat, of een kikker.

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustraties @twentyfourhourwoman