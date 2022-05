Schrijven met een vulpen: 5x bijzondere pennen

Ah, die goede oude tijd in de schoolbanken. Mis je de vulpen in je hand? Wij begrijpen het wel: vijf bijzondere vulpennen om mee te schrijven.

Omdat je op een vulpen niet hard kunt drukken, lijkt je handschrift automatisch wat verfijnder. En moet je de tijd nemen om de woorden op papier te zetten. Ook meteen een goede oefening in geduld, dus.

5x een bijzondere vulpen

De vulpennen van Montegrappa

Voor als je dezelfde pen wilt als de president of de paus. Dit schrijfinstrument wordt veel gebruikt door beroemdheden. Je hebt ze in allerlei verschillende kleuren (en prijzen). Ga je voor de goedkopere variant, dan is de penpunt gemaakt van staal. De duurdere versies hebben penpunten van achttienkaraats goud. Toe maar.

De Conklin-vulpen

Een oude vulpen (het bedrijf is opgericht in 1898) in een modern jasje. Betaalbaar en in mooie kleuren en patronen. Je vind er vast de pen die bij jou past.

Visconti

Voor als je een bekend schilderij op je pen wilt. De schrijfinstrumenten van het merk Visconti hebben vaak de kleuren gebaseerd op het schilderij van een beroemd schilder. Zo is er een lijn van Rembrandt en je vindt ook pennen afgeleid van de schilderijen van Van Gogh.

De pennen van Parker

O, ze zijn zo mooi, die pennen van Parker. We hoeven er niets eens mee te schrijven, alleen al een blik erop is genoeg voor een blij gevoel. Prijzig zijn ze dan weer wel, de meesten dan.

Waterman

Het merk Waterman mag niet ontbreken in dit rijtje. Fijne aan de Waterman-pennen is dat ze in allerlei verschillende prijsklassen komen. De een oogt lekker modern, de ander ziet eruit alsof hij honderden jaren geleden al bestond.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Laura Chouette/Unsplash.com