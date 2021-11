Slim bedacht: theedoek en bordspel in één

Ben je een echte spelletjesfan of zoek je een origineel cadeau? Dan zit je met deze set theedoeken goed. Lichtgewicht, dus stop ze in je tas en je hebt letterlijk altijd een spel binnen handbereik.

Welk spel kies je?

Met deze theedoeken sla je twee vliegen in één klap. Je kunt er niet alleen je koffiekop mee afdrogen, maar ook een spelletje op spelen. De theedoeken zijn verkrijgbaar in het blauw en rood en je koopt ze per twee: de ene is een dambord, de andere een speelbord voor Mens erger je niet!

De verliezer mag afdrogen

De doeken wegen natuurlijk haast niks, dus ga je op pad en wil je een spel meenemen dan scheelt je dat dozen om mee te sjouwen. Wel zo handig: neem ook pionnen (of een alternatief zoals op de foto) mee als je de deur uitgaat. Rol je doek uit, pionnen erop en spelen maar. En wie verliest, kan met de andere doek na afloop de vaat afdrogen.

Je vindt de set theedoeken (blauw of rood) hier.

Tekst Ellen Nij-Bijvanck Fotografie Weltevree.eu