TikTok-trend: maak je eigen creaties met polymeerklei

Beetje klaar met breien/haken/borduren? We ontdekten een nieuwe TikTok-trend: kleien. Met kleurrijke polymeerklei kun je de mooiste creaties maken, en dat is ook nog eens heel ontspannend.

Als je aan kleien denkt, gaan je gedachten misschien al snel terug naar de basisschool, waar je tijdens het knutseluur met je kleuterhandjes een cementachtige smurrie mocht boetseren. Fast forward naar 2022 en niet alleen kids zitten aan de klei.

Op TikTok zien we het ene na het andere filmpje voorbijkomen van volwassenen die de mooiste dingen maken van polymeerklei. Zo fabriceert de Nederlandse Jess van @studiovaia oorbellen in allerlei vrolijke kleuren en vormen. Jessica van @maakhetzelfjes produceerde dit sieradenschaaltje en @annelaurengarrelds maakte deze kleurrijke onderzetters.

Ontspannen alom

Wees niet bang, je hoeft echt niet meteen een ingenieus kunstwerk te maken. Kleien gaat namelijk vooral om de handeling zelf. Even offline gaan en met je handen bezig zijn, laat niet alleen je creativiteit stromen, je wordt er ook lekker ontspannen van.

Het enige wat je nodig hebt, is de klei zelf (op veel plekken te koop en niet duur), wat gereedschap, bakpapier en een oven. That’s right, de geboetseerde klei bak je gewoon in je eigen keuken.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Gabrielle Henderson/Unsplash.com