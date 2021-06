Barbara Tammes en Liselotte Goed leerden elkaar kennen op een camping. De een speelde ukelele en de ander raakte betoverd. Een vriendschap was geboren en samen doken ze nog dieper in de wereld van de ukelele. Met hun boek Uked kun je ukelele leren spelen in een weekend.

Barbara Tammes: “Lot is muzikaler dan ik. Bij de ukelele speel je met je linkerhand de akkoorden en de rechterhand doet mee vanuit je gevoel. In het begin vond ik dat heel lastig, want ik wil liever precies weten wat ik moet doen. Alleen was er geen beschrijving van. Ik ging er eigenlijk van uit dat ukelele spelen te hoog gegrepen zou zijn voor mij, maar het blijkt heel goed te doen.” Dat is ook de kracht van hun samenwerking, denkt Barbara: “Lot heeft een waanzinnig mooie stem en kan prachtige muziek maken, terwijl ik goed ben in uitleggen en simpel maken van wat je wanneer moet doen tijdens het spelen. We hebben daar een speciaal notatiesysteem voor bedacht: strum-beads.”

Muze uit Californië

Op Instagram zagen Barbara en Liselotte een filmpje van Shanin Blake, een singer-songwriter uit Californië. Ze waren diep onder indruk van haar muziek, het klonk heel funky en soulful. Barbara: “We stuurden haar een mailtje en ze reageerden meteen. Via Skype kregen we les van haar en we leerden het nummer Stop, wait a minute. We hebben haar naar Nederland gehaald om een masterclass ukelele te geven en ze heeft ook een aantal nummers bewerkt en geschreven voor het boek Uked. Voor het nummer Baby love heb je bijvoorbeeld maar één vinger nodig. Vaak zijn die simpele nummers een beetje suf, maar zij maakte daar een heel tof liedje van.”

In het boek en op de website vind je liedjes waar een les aangekoppeld is. Je krijgt elke les een nieuwe techniek en zo wordt het steeds een stapje moeilijker. Uked leert je de basis om ukelele te kunnen spelen, maar biedt ook genoeg uitdaging voor gevorderde spelers. Ukelele spelen past ook heel goed bij de filosofie ‘downsize, simplify and smile’ van Barbara en Liselotte. Barbara: “Muziek maken zonder aan bepaalde verwachtingen te moeten voldoen en zonder te willen optreden, geeft enorm veel plezier. Het is een essentieel onderdeel van mijn leven geworden, net als schrijven en tekenen.”

Uked – Leer ukelele spelen in een weekend, Barbara Tammes en Liselotte Goed, € 19,99 (Uitgeverij Snor)

Iets anders doen dan ukelele leren spelen? Waarom we massaal beginnen aan nieuwe hobby’s.

Fotografie Leonides Ruvalcabar/Unsplash.com