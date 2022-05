Ukelele spelen is niet moeilijk: 4 redenen om te starten (en zo leer je het)

Ah, het kleine broertje van de gitaar en een stuk makkelijker om te leren spelen. Zodra je de klanken van de ukelele hoort, lijkt het zomer. Leren spelen? Hierom wil je het.

4 redenen om te starten met de ukelele

Het is eenvoudig te leren

Stiekem de grootste reden om de ukelele op te pakken. Want er is niks fijners dan snel iets onder de knie krijgen. Je hoeft niet eens op les te gaan, het is zo easy peasy dat je het jezelf kunt aanleren. Hij leert je om fouten te maken

Doei perfectionisme. Dit mini-muziekinstrument laat zien dat je best wat fouten mag maken, en dat het zeker niet perfect hoeft te zijn. Al doende leert men, zeggen ze, en daar zijn wij het helemaal mee eens. Je kunt hem overal mee naartoe nemen

Niks vervelenders dan een grote gitaar meezeulen. Nee dan de ukelele, die is zo klein dat-ie gewoon mee in de tas kan. Superhandig voor als je bijvoorbeeld tijdens een gezellig picknick wat deuntjes wilt spelen. Je wordt er vrolijk van

We zeiden het al: zodra je muziek maakt op de ukelele, hoor je de zomer. Het doet ons ook een beetje denken aan Hawaï en dat is ook niet verkeerd. Oftewel: het maakt vrolijk. Zoals Barbara Tammes, mede-auteur van het boek Uked – Leer ukelele spelen in een weekend zegt: “Muziek maken zonder aan bepaalde verwachtingen te moeten voldoen en zonder te willen optreden, geeft enorm veel plezier. Het is een essentieel onderdeel van mijn leven geworden, net als schrijven en tekenen.”

Zo leer je het

Je kunt het jezelf dus leren en dat is best handig. Dat doe je bijvoorbeeld met het boek Uked – Leer ukelele spelen in een weekend, waarmee je – de titel zegt het al – de ukelele leert spelen in één weekend.

Je vindt op de website van de auteurs trouwens ook een complete workshop die je kunt volgen. En dan zijn er natuurlijk nog de duizenden video’s op internet waarmee je verschillende liedjes leert spelen. Genoeg keuze dus!

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Hannah Busing/Unsplash.com