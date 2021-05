Verras iemand met een kaartje: 5 tips

Kaartjes sturen naar familieleden, vrienden, collega’s of vage kennissen. We houden ervan. We zetten een paar leuke kaartjes voor je op een rij.

Bladergroen & Willes

Wij vinden het altijd fijn om mooie woorden naar iemand te sturen. Het zijn vaak kleine gelukjes die op de deurmat vallen. Op de kaartjes van Amber en Willemijn (Bladergroen & Willes) vind je korte gedichtjes met daarbij illustraties. Bestellen kan via hun Instagram-pagina.

Beetjehome

De zelf geïllustreerde kaartjes van Beate zijn gemaakt voor elke gelegenheid. Je kunt ze sturen als iemand jarig is, wanneer je iemand een hart onder de riem wilt steken of wilt laten weten dat je van diegene houdt. Op de kaartjes zitten mooie gouden details. Je kunt ze bestellen via haar Instagram-pagina of website.

Knuffelkaart

Hoe schattig zijn deze knuffelkaartjes? Omdat knuffelen nu net wat lastiger gaat, is het extra bijzonder als je een knuffel door de brievenbus ontvangt. De kaartjes zijn gemaakt met allerlei verschillende illustraties. Je kunt ze bestellen via Etsy of de Instagram-pagina van Knuffelkaart.

Lieke Koster

Lieke maakt kaarten met haar eigen schilderingen. Geïnspireerd op mensen bij haar in de buurt en de reis die ze in haar busje maakte naar Noorwegen. Je kunt de kaarten bestellen via haar website of Instagram-pagina.

Och Monika

De kaartjes van de Poolse Monika zijn kleurrijk en vrolijk, vol met bloemen en fijne figuren. Je kunt de kaarten kopen via Etsy en bekijken op haar Instagram-pagina.

Tekst Rachel Vieth