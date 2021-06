Via Masters en Crafters vind je een maker voor je eigen idee of product

Ben je op zoek naar een unieke tas, een origineel cadeau of meubelstuk? Op Masters & Crafters vind je een maker die bij jouw idee past.

Masters & Crafters heeft allerlei makers en kunstenaars verzameld uit België en Nederland. Ze hebben een eigen shop binnen de website van Masters & Crafters. In de zoekbalk kun je zoeken naar het product dat jij graag wilt hebben en zo kom je terecht bij de juiste (lokale) maker. Extra leuk: soms kun je zelfs een cursus of workshop boeken bij de makers van je product.

Minder massaproductie

In plaats van te kiezen voor massaproductie, krijg je hier een persoonlijk, uniek én duurzaam product. Niet gemaakt in een fabriek, maar door een edelsmid, kunstenaar of meubelmaker. Je wordt door de makers ook betrokken bij het maakproces en bent zo goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurt.

Met de webshop wil de bedenker Jeanne van der Zee graag bereiken dat er vaker gekozen voor lokaal en handgemaakt in plaats van voor massaproductie. Daarnaast hoopt ze dat mensen weer bewuster worden van hun aankopen en zich afvragen of ze het echt nodig hebben.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Sunny Baskerts (M&C) Het meisje met de Zaag (M&C) Jasmin Djerzic (M&C) Le Fusa Atelier (M&C)