Wat hangen illustratoren zelf boven hun bureau? #5: de poster van Roeqiya Fris

Illustraties boven je werkplek, dat werkt, weten we uit eigen ervaring. Maar wat hangen de makers nou zelf graag boven hun bureau? Illustrator Roeqiya Fris vertelt erover in de Klein Geluk Box.

Illustrator Roeqiya Fris woont en werkt in Rotterdam: haar werkkamer is op zolder, met uitzicht op grote bomen. Ze schildert en tekent graag mensen en dieren die ze op haar reizen naar Marokko, Zuid-Spanje en Portugal tegenkomt, net als tuinen en gebouwen.

Vakantiegevoel

“Als ik deze illustratie zie, droom ik weg naar warme vakanties. Zeker in de afgelopen tijd waarin we niet konden reizen, verlangde ik daar echt naar. Ik tekende deze tropische plek, waar het warm is en groen. Het kan een eiland zijn, maar bijvoorbeeld ook gewoon een park of een tuin. In elk geval een plek waar veel groeit, waar bloemen bloeien en waar het lekker ruikt. Een plek ook waar je felgekleurde vogels ziet en hoort. Maar waar het ook rustig kan zijn, en je je gedachten en creativiteit de vrije loop kunt laten – om zo weer op nieuwe ideeën te komen.”

Illustratie Roeqiya Fris