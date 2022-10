Zo maak je een monoprint van bladeren

Heb je een paar uur de tijd om iets te gaan maken? In deze rubriek delen we haalbare ideeën. Deze keer: een monoprint van bladeren.

Kijk in je tuin of in je buurt uit naar mooie bladeren die je kunt gebruiken. Kies het liefst voor stevige blaadjes met duidelijke nerven op de achterkant. Leg de bladeren een dag (of twee) tussen een krant met iets zwaars erop. Zo worden ze wat platter en droger.

Dit heb je nodig bladeren

printerpapier

stempelkussens in verschillende kleuren

mooi papier, liefst wat steviger Stappenplan Kies een blad en leg het met de achterkant naar boven op een vel printerpapier. Je kunt de nerven nu heel duidelijk zien. Stempel met het stempelkussen over het blad, zodat overal inkt zit. Neem ook het steeltje mee. Bedenk waar je de afdruk op het stevige papier wilt maken en leg het blad daar voorzichtig neer, inktzijde naar beneden. Leg er een schoon vel printerpapier overheen, houd met één hand het blad op z’n plek en wrijf met je andere hand stevig over de plaats waar het blad ligt. Zorg dat je alle randen meepakt, maar wees voorzichtig: laat het blad niet verschuiven. Haal eerst het printer­­papier en daarna het blad voorzichtig weg. Niet verschuiven! Je afdruk is klaar. Zit er nog voldoende inkt op je blad? Maak dan nog een ghost print. Zo’n tweede afdruk kan verrassend mooi zijn. En natuurlijk kun je ook een afdruk maken op een bijpassende envelop. Meer lezen Zo maak je zelf een zine.

Tekst en fotografie Ellen Nij Bijvank