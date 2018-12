We schrijven geregeld in Flow over hoe leuk het kan zijn om te tekenen – en een schetsboek aan te leggen bijvoorbeeld. Drie websites die je op weg helpen.

Hemelsblauw.net Annemarij en Hanneke geven praktische tips om te beginnen met illustreren. Je kunt ook een gratis e-book downloaden waarin ze het allemaal nog eens uitgebreid uitleggen.

Vincentvanblog.nl Op deze site staan veel blogs met illustratietips en -ideeën. Van handen en gezichten tekenen tot digitaal illusteren en het vinden van je eigen stijl.

Sketchbookskool.com Op het YouTube-kanaal van Sketchbook Skool vind je handige tips en inspiratie, en op de website staan handige, gratis e-books en kun je betaalde workshops volgen. Eerder deelden we een aantal Sketchbook Skool-video’s over beginnen met tekenen.

Teken je al wat langer? Op de Gumclub staan allerlei ideeën en inspiratie rondom illustreren.

Fotografie Unsplash.com/Joshua Ness