3 sites om te leren haken

Wil je graag leren haken, maar weet je niet waar je moet beginnen? Op onderstaande sites staat uitleg over wat haken is en hoe je bepaalde steken maakt.

Wolplein.nl

Hier vind je instructievideo’s voor zowel breien als haken. Je kunt er ook (meestal gratis) haakpatronen downloaden, waarbij je zelf de moeilijkheidsgraad bepaalt. Heb je eenmaal een patroon gevonden, dan kun je het materiaal dat je ervoor nodig hebt als je wilt meteen bestellen in de shop.

Hoooked.nl

Ook hier vind je video’s waarin de belangrijkste steken worden uitgelegd. Je kunt er verschillende haak– en breipakketten kopen, inclusief het patroon en de wol die je ervoor nodig hebt. Omdat in de video’s een naald met een grote dikte wordt gebruikt, is extra duidelijk te zien hoe je de steken maakt.

Weareknitters.com

Hier krijg je (in het Engels) uitleg over verschillende haak– en breitechnieken. Het leuke is dat ook de wat moeilijkere steken aan bod komen. Heb je eenmaal de basissteken onder de knie, dan kun je dus de wat moeilijkere technieken uitproberen. Ook op deze site staan (gratis) haakpatronen voor zowel beginners als gevorderden.

Fotografie ©Philip Estrada/Unsplash