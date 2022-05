6 tips uit het boek Het groene geluk voor het inrichten van een stadstuin

Een tuin hebben is niet vanzelfsprekend. Maar gelukkig zijn er tegenwoordig steeds vaker collectieve stadstuintjes, waarin je zelf aan de slag kunt gaan. Eline van Lancker schreef het boek Het groene geluk en deelt met ons tips voor het inrichten van een stadstuin.

Je krijgt, zoals we al eerder schreven, niet alleen een rustiger hoofd van tuinieren, volgens auteur Eline van Lancker zorgt het samen in een tuin werken ook nog eens voor het tegengaan van eenzaamheid. Hoog tijd dus om een stadstuin in jouw stad op te zoeken, of je buren op te trommelen er samen eentje te beginnen.